Пять районов Красноярска отключат от горячей воды
СГК предупреждает о начале заключительного этапа гидравлических испытаний тепловых сетей, что повлечет временное отключение горячей воды в обслуживаемых ТЭЦ-2 домах.
Отключения начнутся в понедельник 16 августа в Центральном, Железнодорожном, Свердловском, Октябрьском и Советском районах города. Воду обещают вернуть вечером в среду 25 августа.
Карта плановых отключений в 2021 году.
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