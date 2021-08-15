Пять районов Красноярска отключат от горячей воды

Отключения начнутся в понедельник 16 августа в Центральном, Железнодорожном, Свердловском, Октябрьском и Советском районах города. Воду обещают вернуть вечером в среду 25 августа.

Карта плановых отключений в 2021 году.



Вагоноремонтный завод против Минэнерго В арбитражный суд Москвы поступил иск от АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», ответчиком по которому выступает Министерство энергетики России. Дело начнут слушать 15 сентября 2021 года. Новости ДК Красноярск

Отопление Покровки переключат на ТЭЦ-3 Чтобы задействовать ресурсы этой теплоцентрали для замещения неэффективных малых котельных в этом районе, СГК предстоит построить почти полтора километра новых сетей. Новости ДК Красноярск

Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2 Как пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, это первый шаг к закрытию котельной ЭВРЗ, на работу которой жалуются жители района: их нервирует черный дым из трубы. Новости ДК Красноярск