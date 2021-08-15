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Пять районов Красноярска отключат от горячей воды

Пять районов Красноярска отключат от горячей воды
Иллюстрация: yandex

СГК предупреждает о начале заключительного этапа гидравлических испытаний тепловых сетей, что повлечет временное отключение горячей воды в обслуживаемых ТЭЦ-2 домах.

#НОВОСТИ

Отключения начнутся в понедельник 16 августа в Центральном, Железнодорожном, Свердловском, Октябрьском и Советском районах города. Воду обещают вернуть вечером в среду 25 августа.

Карта плановых отключений в 2021 году.
 

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Автор: Петр Савельев
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