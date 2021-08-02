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Вагоноремонтный завод против Минэнерго

Вагоноремонтный завод против Минэнерго
Иллюстрация: Дзен

В арбитражный суд Москвы поступил иск от АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», ответчиком по которому выступает Министерство энергетики России. Дело начнут слушать 15 сентября 2021 года.

#НОВОСТИ

Спор касается приказа №574 за подписью Александра Новака, министра энергетики РФ. Приказ актуализирует схему теплоснабжения Красноярска до 2033 года, — сообщает REGNUM.

Вагоноремонтный завод один из старейших в Красноярске — работает с 1898 года. Кроме организации производства, тепловые мощности завода снабжают энергией прилегающие жилые дома, детские сады и другие соцучреждения.

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Автор: Петр Савельев
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