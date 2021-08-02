Вагоноремонтный завод против Минэнерго

Спор касается приказа №574 за подписью Александра Новака, министра энергетики РФ. Приказ актуализирует схему теплоснабжения Красноярска до 2033 года, — сообщает REGNUM.

Вагоноремонтный завод один из старейших в Красноярске — работает с 1898 года. Кроме организации производства, тепловые мощности завода снабжают энергией прилегающие жилые дома, детские сады и другие соцучреждения.

Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2 Как пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, это первый шаг к закрытию котельной ЭВРЗ, на работу которой жалуются жители района: их нервирует черный дым из трубы. Новости ДК Красноярск

Готовьте тазики: отопление в Красноярске начнут отключать 17 мая И сразу же начнутся гидравлические испытания: с 17 мая (понедельник) начнут отключать горячую воду в контуре Красноярской ТЭЦ-1, котельной ЭВРЗ и котельной «КрасКома» по ул. Диксона, 1. Новости ДК Красноярск

В Красноярске выпустили уникальный путеводитель по военным памятникам города К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Красноярске выпустили книгу о различных объектах города, установленных в память о тех событиях и людях, участвовавших в них. Новости ДК Красноярск