Вагоноремонтный завод против Минэнерго
В арбитражный суд Москвы поступил иск от АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», ответчиком по которому выступает Министерство энергетики России. Дело начнут слушать 15 сентября 2021 года.
Спор касается приказа №574 за подписью Александра Новака, министра энергетики РФ. Приказ актуализирует схему теплоснабжения Красноярска до 2033 года, — сообщает REGNUM.
Вагоноремонтный завод один из старейших в Красноярске — работает с 1898 года. Кроме организации производства, тепловые мощности завода снабжают энергией прилегающие жилые дома, детские сады и другие соцучреждения.
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