Готовьте тазики: отопление в Красноярске начнут отключать 17 мая

И сразу же начнутся гидравлические испытания: с 17 мая (понедельник) начнут отключать горячую воду в контуре Красноярской ТЭЦ-1, котельной ЭВРЗ и котельной «КрасКома» по ул. Диксона, 1.

Как сообщили в мэрии Красноярска, отопительный сезон 2020-2021 продлится 236 дней – на шесть дней меньше, чем прошлый. За осенне-зимний период в городе не было зафиксировано крупных аварий.

Плановый срок проведения гидравлических испытаний и ремонтов – 10 дней, однако по опыту прошлых лет они могут завершиться раньше. Первыми без горячей воды останутся жители всего Ленинского и части Кировского района, а также кварталы левобережья, примыкающие к Октябрьскому мосту. Несколько домов в Покровке и часть Железнодорожного района. Подробный график будет опубликован на днях.