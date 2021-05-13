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Готовьте тазики: отопление в Красноярске начнут отключать 17 мая

Готовьте тазики: отопление в Красноярске начнут отключать 17 мая
Автор фото: Ken Boyd. Иллюстрация: pixabay.com

И сразу же начнутся гидравлические испытания: с 17 мая (понедельник) начнут отключать горячую воду в контуре Красноярской ТЭЦ-1, котельной ЭВРЗ и котельной «КрасКома» по ул. Диксона, 1.

#НОВОСТИ

Как сообщили в мэрии Красноярска, отопительный сезон 2020-2021 продлится 236 дней – на шесть дней меньше, чем прошлый. За осенне-зимний период в городе не было зафиксировано крупных аварий.

Плановый срок проведения гидравлических испытаний и ремонтов – 10 дней, однако по опыту прошлых лет они могут завершиться раньше. Первыми без горячей воды останутся жители всего Ленинского и части Кировского района, а также кварталы левобережья, примыкающие к Октябрьскому мосту. Несколько домов в Покровке и часть Железнодорожного района. Подробный график будет опубликован на днях.

 

Автор: Петр Савельев
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