Неограниченное количество поездок: в Красноярске заработает безлимитный проездной

С 1 октября красноярцы смогут использовать безлимитный проездной, чтобы проехать в автобусе, троллейбусе и трамвае. Купить проездной можно уже с 27 сентября.

Цена ежемесячного абонемента — 2100 рублей. Проездной можно использовать во всех видах транспорта, кроме городской электрички.

Безлимитный проездной будет действовать на базе транспортной карты. При ее пополнении необходимо сказать оператору, что деньги — для оплаты проездного билета, а не для пополнения карты.

Проездной позволит пассажирам совершать неограниченное количество поездок в течение месяца, однако очень важна дата оплаты абонемента.

Лучше всего вносить деньги заранее, пока месяц еще не начался. Если оплатить проездной до 10 числа включительно, то срок его действия закончится вместе с календарным месяцем, то есть 30 или 31 числа. Абонементы, купленные после 10 числа, начнут действовать только с наступлением нового месяца. Например, если вы внесете оплату 11 октября, то воспользоваться проездным вы сможете только 1 ноября«, — разъяснил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Приобрести безлимитный проездной можно будет во всех офисах «Телекомсервиса». В скором времени абонементы можно будет покупать и на почте.

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