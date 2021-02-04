Мэр Красноярска разрешил уборку снега в час-пик на дорогах

Сергей Еремин назвал план по борьбе со снегом в Красноярске «тактикой ударного кулака».

Глава города решил дать решительный отпор беспрецедентному количеству осадков, обрушившихся на город. Теперь руководители подразделений, отвечающих за чистоту и порядок в краевом центре, будут работать круглосуточно.

«Под ружье» поставлены все, вплоть до первого зама. Для мобильности мэр выделил руководителям специальный автобус, чтобы быстро доехать до снежных «альп» и оперативно принять меры.

Также мэр разрешил уборку в утренние и вечерние «прайм-таймы» на дорогах. Несмотря на неизбежные пробки. В приоритете — уборка снега.