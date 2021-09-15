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Мэрия Красноярска нашла владельца рухнувшей подпорной стены в Солнечном. Это не Генералов

Мэрия Красноярска нашла владельца рухнувшей подпорной стены в Солнечном. Это не Генералов
Иллюстрация: admkrsk.ru

Евгений Генералов действительно не является собственником участка земли под подпорной стеной в Солнечном, которая обрушилась в начале августа. Но имел к нему отношение в прошлом.

#НОВОСТИ
Собственником земли в Солнечном, на которой стояла рухнувшая подпорная стена, является некто Геннадий Швайковский. Об этом DK.RU рассказали в департаменте городского хозяйства.
 
Долгое время с момента происшествия считалось, что этим участком (а значит и стеной) владеет красноярский бизнесмен Евгений Генералов. Он этого не оспаривал (по крайней мере в публичном поле) до прошлой недели, когда подал в суд, посчитав, что эта информация порочит его деловую репутацию.
 
Чтобы установить имя владельца, департамент горхозяйства Красноярска обратился с запросом в Росреестр. В ответе ведомства и фигурировала фамилия Швайковского. Однако, помимо этого, там было указано, что он владеет этой землей только с 27 июля 2021 года — до этого она принадлежала Евгению Генералову. ЧП же произошло 6 августа.
Сейчас департамент подал иск в суд Советского района, чтобы новый собственник не мешал восстановительным работам и обеспечил допуск техники», — сказали в мэрии.
Будет ли муниципалитет судиться с владельцем, чтобы вернуть деньги (25-27 млн рублей), выделенные из бюджета на восстановление стены, пока неизвестно. Как и то, с кем именно будет эта тяжба.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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