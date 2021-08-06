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В Солнечном рухнула подпорная стена, в городе введен режим ЧС

В Солнечном рухнула подпорная стена, в городе введен режим ЧС
Иллюстрация: Яндекс

Стена обрушилась на парковке дома по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а. ЧП спровоцировал сильный ливень. Рухнувшая стена повредила пять автомобилей.

#НОВОСТИ
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они эвакуируют жильцов дома. Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины случившегося, а также выясняет, кто отвечал за состояние подпорки. Как сообщает ТАСС, пока не установлен даже "автор" подпорной стены: застройщик жилого коплекса отрицает свою причастность к ее возведению.
 
По предварительным данным, жертв нет, но пострадали пять автомобилей на платной стоянке рядом с домом.
 
В городе объявлен режим ЧС.
 
Напомним, в конце июня специалисты обследовали состояние стены: тогда по ней пошли трещины.
Как сообщила пресс-служба мэрии, после обрушения одного участка придется разбирать всю стену, собственникам земельных участков, на которых она расположена, уже направлены уведомления о необходимости ограничить лоступ к аварийному участку, а владельцу земли под автостоянкой и арендатору - закрыть объект до получения экспертного заключения.
 
Возможно, один из участков принадлежит скандально известному предпринимателю Евгению Генералову.
 
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Автор: Юлия Тарабан
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