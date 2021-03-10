Левобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-Солнечного
Собственник дороги в этом микрорайоне запретил грузовикам компании ездить по ней. По крайней мере бесплатно. Когда решится вопрос и мусор снова начнут вывозить, неизвестно.
«Красноярская рециклинговая компания», которая является левобережным региональным оператором Красноярска, временно приостанавливает вывоз мусора из микрорайона Нанжуль-Солнечный, об этом предприятие сообщило у себя на сайте.
По их словам, Евгений Генералов, являющийся собственником части земли в микрорайоне, запретил компании пользоваться расположенной в его владениях дорогой. Уведомил он их об этом еще 3 марта 2021 года.
В случае, если у вас есть необходимость в использовании моих земельных участков, вы вправе обратиться ко мне как к собственнику для установления договорных отношений либо обратиться в суд для установления возмездного частного сервитута», — сказано в послании Генералова.
В департаменте городского хозяйства Красноярска рассказали, что знают о случившемся.
Это спор хозяйствующих субъектов и вмешиваться в него власти не могут», — сказали в администрации.
О том же говорит и депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков:
Дорога находится в частной собственности, поэтому задача „Красноярской рециклинговой компании“ договориться с Генераловым и продолжить вывозить мусор», — заявил он.
Что мешает «Красноярской рециклинговой компании» договориться с собственником земли (и дороги), а также будет ли пересчитана плата за вывоз мусора с учетом периода, когда услуга не оказывалась, выяснить не удалось — на звонки редакции ДК в офисе регоператора не ответили.
Обновлено в 16:12: В «Красноярской рециклинговой компании» DK.RU пояснили, что всю прошедшую неделю с Евгением Генераловым велись переговоры о предоставлении проезда. В этот период мусор вывозился без проблем. Но сегодня переговоры зашли в тупик.
Мы не стали обсуждать даже сумму, на которую рассчитывает Генералов за предоставление проезда, потому что по дейстующему законодательству подъездные пути должны быть для нас в свободном доступе», — говорят в компании.
В администрации Советского района рассказали, что в ближайшее время соберется комиссия из представителей регоператора и городской власти, которая на месте рассмотрит возможности решения задачи — например, найдет другие площадки для размещения контейнеров.
Добавим также, что очередной вывоз мусора из Нанжуль-Солнечного должен произойти в эту субботу, но удастся ли его осуществить, непонятно.