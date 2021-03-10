Левобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-Солнечного

Собственник дороги в этом микрорайоне запретил грузовикам компании ездить по ней. По крайней мере бесплатно. Когда решится вопрос и мусор снова начнут вывозить, неизвестно.

«Красноярская рециклинговая компания», которая является левобережным региональным оператором Красноярска, временно приостанавливает вывоз мусора из микрорайона Нанжуль-Солнечный, об этом предприятие сообщило у себя на сайте.

По их словам, Евгений Генералов, являющийся собственником части земли в микрорайоне, запретил компании пользоваться расположенной в его владениях дорогой. Уведомил он их об этом еще 3 марта 2021 года.

В случае, если у вас есть необходимость в использовании моих земельных участков, вы вправе обратиться ко мне как к собственнику для установления договорных отношений либо обратиться в суд для установления возмездного частного сервитута», — сказано в послании Генералова.

В департаменте городского хозяйства Красноярска рассказали, что знают о случившемся.

Это спор хозяйствующих субъектов и вмешиваться в него власти не могут», — сказали в администрации.

О том же говорит и депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков:

Дорога находится в частной собственности, поэтому задача „Красноярской рециклинговой компании“ договориться с Генераловым и продолжить вывозить мусор», — заявил он.

Что мешает «Красноярской рециклинговой компании» договориться с собственником земли (и дороги), а также будет ли пересчитана плата за вывоз мусора с учетом периода, когда услуга не оказывалась, выяснить не удалось — на звонки редакции ДК в офисе регоператора не ответили.