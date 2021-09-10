Евгений Генералов будет судиться с главой Советского района
Предмет разбирательства — рухнувшая подпорная стена в Солнечном. А точнее, земля, на которой она располагалась. Бизнесмен уверяет, что она ему не принадлежит.
Бизнесмен Евгений Генералов подал в суд иск к главе Советского района Красноярска Дмитрию Дмитриеву. Сведения об этом опубликованы на сайте районного суда.
Самого заявления там нет, но, по сведениям телеграм-канала «Борус», предметом разногласий стала распространенная информация о том, что земля, на которой стояла стена, принадлежит Генералову. Бизнесмен уверяет, что это не так и просит суд признать эти сведения порочащими его репутацию и публично опровергнуть.
Напомним, что подпорная стена в микрорайоне Солнечный обрушилась в начале августа после обильных дождей. Тогда Генералов утверждал, что не раз предупреждал мэрию Красноярска о проблемах на этом объекте. Информацию о том, что земля под стеной принадлежит ему, он в тот момент не опровергал.
Пофакту обрушения возбуждено уголовное дело.
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Сейчас за ее восстановление заплатят из городского бюджета. Ожидается, что сумма составит 25-27 млн рублей. Возможно, после выявления собственника, деньги попробуют вернуть.
На восстановление подпорной стены в Солнечном потратят 27 млн бюджетных рублей
Конструкция обрушилась из-за обильных осадков в конце прошлой недели. Работы по ее восстановлению начнутся уже завтра и продлятся примерно полтора месяца.