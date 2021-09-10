Евгений Генералов будет судиться с главой Советского района

Бизнесмен Евгений Генералов подал в суд иск к главе Советского района Красноярска Дмитрию Дмитриеву. Сведения об этом опубликованы на сайте районного суда.

Самого заявления там нет, но, по сведениям телеграм-канала «Борус», предметом разногласий стала распространенная информация о том, что земля, на которой стояла стена, принадлежит Генералову. Бизнесмен уверяет, что это не так и просит суд признать эти сведения порочащими его репутацию и публично опровергнуть.

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