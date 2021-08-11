На восстановление подпорной стены в Солнечном потратят 27 млн бюджетных рублей

Конструкция обрушилась из-за обильных осадков в конце прошлой недели. Работы по ее восстановлению начнутся уже завтра и продлятся примерно полтора месяца.

Стоимость работ по восстановлению подпорной стены в красноярском микрорайоне «Солнечный» (60 лет Образования СССР,50а) составит 25-27 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выполнять работы будут за счет резервного фонда городского бюджета. Возвести новую подпорную конструкцию планируют за 1,5 месяца», — говорят в мэрии.

Проект новой стены уже разработан. Ее профиль теперь будет конусообразным, а высота составит три метра. Также здесь появится новая система водоотведения — поверху прокинут желоб с дренажными отверстиями через каждые 12 метров.

Напомним, что подпорная стена у этого дома рухнула 6 августа после обильных осадков. На месте объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуировали жильцов.

В настоящее время угрозы для дома нет. Это подтверждает мониторинг, который мы проводим. Кроме того, застройщик, который возводил дом, проинформировал нас о том, что готов провести экспертизу безопасности конструкций здания, так как он тоже в этом заинтересован», — говорит руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Алексей Фоминых.

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