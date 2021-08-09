Страховой эксперт: автовладельцам из Солнечного нужен хороший юрист
Страховой эксперт Наталия Шеходанова по просьбе DK.ru оценила шансы владельцев автомобилей, на которые рухнула подпорная стена, получить компенсацию за утраченное имущество.
Напомним, подпорная стена обрушилась на парковке дома по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а,в пятницу, 6 августа, из-за сильного ливня. В результате были повреждены (скорее, стоит говорит, уничтожены) пять автомобилей: несколько легковых и «ГАЗель».
Насколько велики шансы у их владельцев получить компенсацию, рассуждает страховой эксперт Наталия Шеходанова.
Конечно, наиболее высокая гарантия возмещения ущерба – это страхование по КАСКО. Хотя условия договора могут быть разные, есть так называемое полное КАСКО и частичное. Это дорогой продукт, и далеко не все готовы нести такие расходы.
Есть и другой аспект: классические продукты КАСКО продаются на автомобили до определенного возраста, у каждой страховой компании есть сегментация по маркам, моделям и возрастам, это продукт не для всех подряд.
Чтобы получить компенсацию ущерба в этом случае, нужно полное КАСКО. Глядя на фотографии, я думаю, что там вряд ли есть автомобили, застрахованные таким образом.
Я бы обратила внимание в первую очередь на того, кто отвечает за эксплуатацию этой стены или того, кто ее построил. Обычно у таких организаций есть договор страхования ответственности. С автостоянки, скорее всего, взыскать ущерб не получится, она арендатор этой площадки (если вообще она работает легально). Ответственность несут эксплуатант и застройщик. И, наняв грамотного юриста, можно будет побороться за компенсацию.
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