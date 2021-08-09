Страховой эксперт: автовладельцам из Солнечного нужен хороший юрист

Напомним, подпорная стена обрушилась на парковке дома по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а,в пятницу, 6 августа, из-за сильного ливня. В результате были повреждены (скорее, стоит говорит, уничтожены) пять автомобилей: несколько легковых и «ГАЗель».

Насколько велики шансы у их владельцев получить компенсацию, рассуждает страховой эксперт Наталия Шеходанова.

Конечно, наиболее высокая гарантия возмещения ущерба – это страхование по КАСКО. Хотя условия договора могут быть разные, есть так называемое полное КАСКО и частичное. Это дорогой продукт, и далеко не все готовы нести такие расходы.

Есть и другой аспект: классические продукты КАСКО продаются на автомобили до определенного возраста, у каждой страховой компании есть сегментация по маркам, моделям и возрастам, это продукт не для всех подряд.

Чтобы получить компенсацию ущерба в этом случае, нужно полное КАСКО. Глядя на фотографии, я думаю, что там вряд ли есть автомобили, застрахованные таким образом.

Я бы обратила внимание в первую очередь на того, кто отвечает за эксплуатацию этой стены или того, кто ее построил. Обычно у таких организаций есть договор страхования ответственности. С автостоянки, скорее всего, взыскать ущерб не получится, она арендатор этой площадки (если вообще она работает легально). Ответственность несут эксплуатант и застройщик. И, наняв грамотного юриста, можно будет побороться за компенсацию.