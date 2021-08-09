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Жильцы дома в Солнечном, где обрушилась подпорная стена, вернулись в квартиры

Жильцы дома в Солнечном, где обрушилась подпорная стена, вернулись в квартиры
Иллюстрация: Яндекс

Жильцам многоэтажки в Солнечном, рядом с которой обрушилась подпорная стена, разрешили вернуться в свои квартиры. Специалисты осмотрели конструкции жилого здания и не нашли повреждений.

#НОВОСТИ

Сейчас специалисты МЧС продолжают работы по устранению последствий ЧП.

Напомним, подпорная стена обрушилась на парковке дома по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а из-за сильного ливня. В результате были повреждены пять автомобилей.

На место ЧП выезжал глава города Сергей Еремин.

В превентивных целях было принято решение эвакуировать жильцов.

Ранее, в конце июня, специалисты обследовали состояние стены: тогда по ней пошли трещины.

 

Автор: Юлия Тарабан
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