Жильцы дома в Солнечном, где обрушилась подпорная стена, вернулись в квартиры

Жильцам многоэтажки в Солнечном, рядом с которой обрушилась подпорная стена, разрешили вернуться в свои квартиры. Специалисты осмотрели конструкции жилого здания и не нашли повреждений.

Сейчас специалисты МЧС продолжают работы по устранению последствий ЧП.

Напомним, подпорная стена обрушилась на парковке дома по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 50а из-за сильного ливня. В результате были повреждены пять автомобилей.

На место ЧП выезжал глава города Сергей Еремин.

В превентивных целях было принято решение эвакуировать жильцов.

Ранее, в конце июня, специалисты обследовали состояние стены: тогда по ней пошли трещины.