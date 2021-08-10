Жильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочь

Жильцы дома на проспекте 60 лет Образования ССС, где несколько дней назад рухнула стена, записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили разобраться в ситуации.

В частности, красноярцы рассказали президенту, что неоднократно писали местным властям и жаловались на аварийное состояние подпорной стены. Те обещали разобраться. Но дальше обещаний дело не ушло, а 6 августа 2021 года стена рухнула.

Кроме того, жильцы недовольны тем, что ни глава Красноярска Сергей Еремин, ни руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев не посчитали нужным пообщаться с жильцами дома и ответить на их вопросы.

«Ни один из этих господ не соизволил подойти к большому количеству очень встревоженных людей и хотя бы создать видимость участия в этой проблеме, попытаться поговорить на эту тему и ответить на наши вопросы», — заявили на видео красноярцы.

Жители Солнечного попросили президента дать оценку бездействию чиновников, а также принять меры к восстановлению стены.

«От местных властей мы никакого понимания и поддержки не получили», — пожаловались жители Солнечного.

Они также добавили, что в доме сейчас проживает несколько семей, многие из них с детьми. Однако они не уверены в том, что никаикх ЧП больше не случится.

Ранее специалисты осмотрели дом и заявили, что находиться в квартирах безопасно, однако недавно жильцы одной из них заметили на стенах трещины.

Напомним, подпорная стена в Солнечном рухнула на парковку из-за сольного ливня. В результате ЧП пострадали 5 автомобилей.

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