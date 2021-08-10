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Жильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочь

Жильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочь
Иллюстрация: Яндекс

Жильцы дома на проспекте 60 лет Образования ССС, где несколько дней назад рухнула стена, записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили разобраться в ситуации.

#НОВОСТИ

В частности, красноярцы рассказали президенту, что неоднократно писали местным властям и жаловались на аварийное состояние подпорной стены. Те обещали разобраться. Но дальше обещаний дело не ушло, а 6 августа 2021 года стена рухнула.

Кроме того, жильцы недовольны тем, что ни глава Красноярска Сергей Еремин, ни руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев не посчитали нужным пообщаться с жильцами дома и ответить на их вопросы.

«Ни один из этих господ не соизволил подойти к большому количеству очень встревоженных людей и хотя бы создать видимость участия в этой проблеме, попытаться поговорить на эту тему и ответить на наши вопросы», — заявили на видео красноярцы.

Жители Солнечного попросили президента дать оценку бездействию чиновников, а также принять меры к восстановлению стены.

«От местных властей мы никакого понимания и поддержки не получили», — пожаловались жители Солнечного.

Они также добавили, что в доме сейчас проживает несколько семей, многие из них с детьми. Однако они не уверены в том, что никаикх ЧП больше не случится.

Ранее специалисты осмотрели дом и заявили, что находиться в квартирах безопасно, однако недавно жильцы одной из них заметили на стенах трещины.

Напомним, подпорная стена в Солнечном рухнула на парковку из-за сольного ливня. В результате ЧП пострадали 5 автомобилей.

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Автор: Юлия Тарабан
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