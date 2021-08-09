Евгений Генералов: «Я предупреждал чиновников о проблеме с подпорной стеной»

Владелец участка, на котором расположена обрушившаяся подпорная стена, заявил о том, что неоднократно предупреждал чиновников.

Евгений Генералов, красноярский бизнесмен, на чьем участке рухнула подпорная стена дома из-за дождя 6 августа, заявил, что неоднократно писал заявления в контролирующие органы с требованиями проверить объект на безопасность эксплуатации.

Г-н Генералов заявил, что с ним после ЧП связались «неизвестные лица» с требованием не комментировать ситуацию и не выносить документы в публичное пространство.

Предлагали деньги, переходили на угрозы, но я им отказал, сообщив, что все обнародую. В ответ мне сообщили, что планируют начать проводить незаконно работы на земельном участке под прикрытием введенной ЧС, и что собственника никто не защитит. Сообщили, что планируют попасть на участок якобы для доступа, а по факту провести на нем работы, затрудняющие его эксплуатацию», — цитирует ПМ бизнесмена.

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