Мэрия Красноярска ищет владельца обрушившейся подпорной стены в Солнечном
Сейчас за ее восстановление заплатят из городского бюджета. Ожидается, что сумма составит 25-27 млн рублей. Возможно, после выявления собственника, деньги попробуют вернуть.
Такой информации у нас нет, но муниципальной собственностью она не была», — говорят в департаменте.
Конструкция обрушилась из-за обильных осадков в конце прошлой недели. Работы по ее восстановлению начнутся уже завтра и продлятся примерно полтора месяца.
Департамент градостроительства Красноярска остался без руководства. Опять
Экс-глава департамента не проработал на этом месте и года. Он был третьим, кто в 2020-м принял руководство ведомством, сменив в этом статусе Владимира Перкота, продержавшегося чуть более месяца.
Страховой эксперт: автовладельцам из Солнечного нужен хороший юрист
Страховой эксперт Наталия Шеходанова по просьбе DK.ru оценила шансы владельцев автомобилей, на которые рухнула подпорная стена, получить компенсацию за утраченное имущество.