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Мэрия Красноярска ищет владельца обрушившейся подпорной стены в Солнечном

Мэрия Красноярска ищет владельца обрушившейся подпорной стены в Солнечном
Иллюстрация: admkrsk.ru

Сейчас за ее восстановление заплатят из городского бюджета. Ожидается, что сумма составит 25-27 млн рублей. Возможно, после выявления собственника, деньги попробуют вернуть.

#НОВОСТИ
Администрация Красноярска пытается установить владельца подпорной стены в Солнечном, которая обрушилась на прошлой неделе. Запрос в Росреестр уже отправлен. Об этом DK.RU рассказали в департаменте горхозяйства мэрии.
 
На сегодня известно, что эту стену, как и дом по адресу проспект 60 лет Образования СССР, 50а, строила компания «КРСКА», которая возводит в Солнечном жилой комплекс «Снегири» (собственно, означенный дом является его частью).
 
Как рассказали DK.RU в департаменте градостроительства Красноярска, она (подпорная стена) была заявлена в проекте дома, по которому (проекту) было получено положительное заключение экспертизы. Однако кому ее передали на баланс, в ведомстве сказать затруднились.
Такой информации у нас нет, но муниципальной собственностью она не была», — говорят в департаменте.
Напомним, что обрушившаяся стена расположена на участке, который принадлежит красноярскому бизнесмену Евгению Генералову. По его словам, он неоднократно предупреждал власти о проблемах с этим объектом.
 
Добавим также, что по данным Единого реестра застройщиков Минстроя России, за компанией «КРСКА» числится еще пять уже построенных домов на проспекте 60 лет Образования СССР — 54а, 58а, 59д, 58г и 58ж. Также она достраивает дом № 50г на той же улице — срок сдачи IV квартал 2021 года. Проблемных домов за фирмой не числится.
 
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Конструкция обрушилась из-за обильных осадков в конце прошлой недели. Работы по ее восстановлению начнутся уже завтра и продлятся примерно полтора месяца.

Департамент градостроительства Красноярска остался без руководства. Опять

Экс-глава департамента не проработал на этом месте и года. Он был третьим, кто в 2020-м принял руководство ведомством, сменив в этом статусе Владимира Перкота, продержавшегося чуть более месяца.

Страховой эксперт: автовладельцам из Солнечного нужен хороший юрист

Страховой эксперт Наталия Шеходанова по просьбе DK.ru оценила шансы владельцев автомобилей, на которые рухнула подпорная стена, получить компенсацию за утраченное имущество.

Автор: Евгений Волошинский
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