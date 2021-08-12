Департамент градостроительства Красноярска остался без руководства. Опять

Иллюстрация: gornovosti.ru

Экс-глава департамента не проработал на этом месте и года. Он был третьим, кто в 2020-м принял руководство ведомством, сменив в этом статусе Владимира Перкота, продержавшегося чуть более месяца.