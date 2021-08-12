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Департамент градостроительства Красноярска остался без руководства. Опять

Департамент градостроительства Красноярска остался без руководства. Опять
Иллюстрация: gornovosti.ru

Экс-глава департамента не проработал на этом месте и года. Он был третьим, кто в 2020-м принял руководство ведомством, сменив в этом статусе Владимира Перкота, продержавшегося чуть более месяца.

#НОВОСТИ
Глава департамента градостроительства Красноярска Максим Волков покинул мэрию. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
 
Этот пост Волков занял 10 августа 2020 года, став третьим руководителем департамента за год. До него ведомством с июля по август в статусе и.о. управлял Владимир Перкот, возглавивший его после нескольких месяц безвластия — Роман Соколов уволился в феврале, недоработав двух лет.
 
Официальная причина увольнения Максима Волкова — собственное желание. Слухи о его желании покинуть свой пост появились еще в апреле, но тогда мэр Красноярска Сергей Ерёмин отмёл их.
 
Пока вместо Волкова департаментом будет руководить его зам Сергей Шикунов.
 
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Автор: Петр Савельев
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