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Глава Красноярска прокомментировал информацию об отставке заместителей

Глава Красноярска прокомментировал информацию об отставке заместителей
Иллюстрация: 123ru.net

Сергей Еремин прокомментировал появившуюся в нескольких СМИ города информацию об отставке своих заместителей по строительному направлению администрации города.

#НОВОСТИ

Г-н Еремин заявил, что никто из руководителей градостроительной сферы краевого центра заявлений «по собственному» не писал. Но глава города отметил, что в департаменте градостроительства работают «на пределе сил».

Мобилизация должна быть на пределе. Никому не желаю оказаться в шкуре административного управленца, особенно в это время. Всегда ходишь как под топором, никогда не знаешь, какая пуля прилетит, где оторвут голову, где руки-ноги переломают», — высказал свое мнение Сергей Васильевич.

Сообщалось, что в отставку подали вице-мэр Олег Животов, а также Максим Волков — руководитель департамента градостроительства вместе с заместителем — Галиной Голубь и Яков Полянский — начальник строительного отдела департамента.

 

Автор: Петр Савельев
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