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В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова сменился глава, третий за год

В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова сменился глава, третий за год
Иллюстрация: gursesintour.com

Назначенный на эту должность 6 июля Владимир Перкот уволился по собственному желанию. С 10 августа в работе в статусе главы департамента градостроительства приступил Максим Волков.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба мэрии, Максиму Валентиновичу 44 года, он получил образование по специальности «инженер-землеустроитель». С 2003 года возглавлял Дивногорский филиал Земельной кадастровой палаты края. В 2013 году пришел в департамент градостроительства мэрии Красноярска на должность начальника отдела сетей инженерно-технического обеспечения и ведения информационной системы градостроительной деятельности. В 2017 году стал заместителем руководителя управления архитектуры, а в октябре 2018 возглавил структуру.

Исполняющим обязанности руководители управления архитектуры назначена Юлия Соловарова, архитектор по образованию, с весны 2019 года она была замом Волкова и главным архитектором Красноярска.

Напомним, Владимир Перкот возглавил департамент градостроительства 6 июля. Место было вакантным несколько месяцев. Предыдущий руководитель подразделения Роман Соколов покинул должность 18 февраля 2020 года, недоработав две недели до двух лет на этом посту.

Нельзя сказать, что на кресло «главного городского строителя» было много претендентов. В ноябре 2017 года ушел в отставку Михаил Зуевский, чье имя связывали с несколькими крупными скандалами в отрасли. Два месяца главой департамента был Олег Животов, затем перешедший на должность заместителя мэра. После почти полтора месяца место оставалось вакантным.

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