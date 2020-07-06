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В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель

В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
Иллюстрация: архив ДК

Вернее, пока исполняющий обязанности руководителя. На эту должность назначен Владимир Перкот, проектировщик с большим опытом работы над объектами промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

#НОВОСТИ

Владимир Перкот родился 10 сентября 1983 года. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Проектирование зданий», работал на руководящих должностях в проектных и строительных организациях Красноярска, в том числе исполнительным директором в ООО «Краевой инжиниринговый центр», руководителем проекта в АО «КРАСНОЯРСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Отметим, Краевой инжиниринговый центр занимался доработкой схемы теплоснабжения Красноярска, а также выполнял ряд проектов в рамках программы развития ЖКХ и энергетики Дальнего Востока.

Напомним, предыдущий глава департамента градостроительства мэрии Красноярска Роман Соколов покинул должность 18 февраля 2020 года, недоработав две недели до двух лет на этом посту.

Нельзя сказать, что на кресло «главного городского строителя» было много претендентов. В ноябре 2017 года ушел в отставку Михаил Зуевский, чье имя связывали с несколькими крупными скандалами в отрасли. Два месяца главой департамента был Олег Животов, затем перешедший на должность заместителя мэра. После почти полтора месяца место оставалось вакантным.

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