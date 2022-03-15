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Департамент градостроительства Красноярска остался без руководителя. Снова.

Департамент градостроительства Красноярска остался без руководителя. Снова.
Иллюстрация: admkrsk.ru

Нынешний глава департамента не проработал и полугода. Причина: как всегда, собственное желание.

#НОВОСТИ
Глава департамента градостроительства администрации Красноярска Дмитрий Веретельников покинул свой пост. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии.
 
Соответствующее распоряжение было подписано еще в конце февраля. Фактически же свой пост Веретельников покинул 10 марта 2022 года. Кто будет руководить департаментом вместо него, пока неизвестно.
 
Дмитрий Веретельников занял кресло главного по градостроительству в Красноярске 15 ноября 2021 года, сменив на этом посту Максима Волкова, подавшего в отставку несколькими месяцами ранее. В целом, это уже шестой руководитель департамента градостроительства, покинувший свой пост с 2014 года.
 
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Теперь дело за расчисткой территории от домов и хозпостроек. Часть их владельцев уже согласна, другая — думает.

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Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.

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Судя по фотографиям, сооружение давно не эксплуатируется ни по прямому назначению, ни по какому-либо еще. Это уже третий раз, когда муниципалитет пытается избавиться от этого «актива»

Автор: Петр Савельев
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