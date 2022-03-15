Департамент градостроительства Красноярска остался без руководителя. Снова.

Нынешний глава департамента не проработал и полугода. Причина: как всегда, собственное желание.

Глава департамента градостроительства администрации Красноярска Дмитрий Веретельников покинул свой пост. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии.

Соответствующее распоряжение было подписано еще в конце февраля. Фактически же свой пост Веретельников покинул 10 марта 2022 года. Кто будет руководить департаментом вместо него, пока неизвестно.

Дмитрий Веретельников занял кресло главного по градостроительству в Красноярске 15 ноября 2021 года, сменив на этом посту Максима Волкова, подавшего в отставку несколькими месяцами ранее. В целом, это уже шестой руководитель департамента градостроительства, покинувший свой пост с 2014 года.

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