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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены в Солнечном

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены в Солнечном
Иллюстрация: Яндекс

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по статье «халатность». Решение принято на основании материалов, которые поступили из прокуратуры.

#НОВОСТИ

Подпорная стена рухнула на парковку около дома по проспекту 60 лет Образования СССР, д. 50 «А» 6. В результате были повреждены пять автомобилей.

Собственикам транспортных средств причинен значительный материальный ущерб, заявили в прокуратуре. 

Напомним, жильцы дома утверждали, что неоднократно жаловались местным властям на аварийное состояние конструкции, но те не предприняли никаких действий.

Накануне жители дома вернулись в свои квартиры. По словам экспертов, там безопасно. Однако некоторые жильцы уже заметили на стенах трещины. 

Жители Солнечного записали видеообращение президенту Владимиру Путину и попросили вмешаться в ситуацию.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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