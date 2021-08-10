Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены в Солнечном

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по статье «халатность». Решение принято на основании материалов, которые поступили из прокуратуры.

Подпорная стена рухнула на парковку около дома по проспекту 60 лет Образования СССР, д. 50 «А» 6. В результате были повреждены пять автомобилей.

Собственикам транспортных средств причинен значительный материальный ущерб, заявили в прокуратуре.

Напомним, жильцы дома утверждали, что неоднократно жаловались местным властям на аварийное состояние конструкции, но те не предприняли никаких действий.

Накануне жители дома вернулись в свои квартиры. По словам экспертов, там безопасно. Однако некоторые жильцы уже заметили на стенах трещины.

Жители Солнечного записали видеообращение президенту Владимиру Путину и попросили вмешаться в ситуацию.

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