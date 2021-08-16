Мэр Сергей Еремин отчитался перед Путиным за рухнувшие подпорные стены
Глава Красноярска рассказал президенту, что две подпорные стены рухнули из-за сильного ливня. Одна из стенок находилась на ул. Попова, 20, вторая — в Солнечном, на ул. 60 лет Образования СССР, 50А).
Сергей Еремин объяснил, что вынужден был сразу ввести режим ЧС локального характера, чтобы у властей была возможность ликвидировать последствия обрушения за счет бюджетных денег.
Чтобы в сжатые сроки начать восстановление подпорных стен. Тем самым не оставить людей один на один с последствиями шквалистого дождя», — доложил глава Красноярска.
Ранее в городской администрации рассказали, что на восстановление рухнувшей стены на 60 лет Образования СССР потратят 25-27 млн рублей. Возвести конструкцию планируют за 1,5 месяца.
На прошлой неделе жители Солнечного записали видеообращение президенту страны, в котором пожаловались на бездействие местных чиновников.
По словам горожан, они не раз обращались к властям и рассказывали про аварийное состояние подпорной стены, но представители администрации лишь обещали разобраться. Никаких действий за словами не последовало.
Кроме того, многие жители дома, рядом с которым рухнула стена, обнаружили на стенах в своих квартирах трещины. Они опасаются, что может случиться еще одна трагедия.
Жители Солнечного попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию и решить вопрос с восстановлением подпорной стены.
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