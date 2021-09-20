Красноярск подключили к отоплению. Что делать, если у вас до сих пор нет тепла?

Тепло от централизованной системы отопления уже поступает почти в 3,5 тысячи зданий. К теплу уже подключили 80% школ и детсадов города, 50% больниц и поликлиник, 60% вузов.

Отопление в дома будет поступать постепенно, управляющие компании должны настроить системы и отладить параметры. На это требуется несколько дней, но обычно процесс не превышает 10 суток.

Если же батареи в квартире остаются холодными, жителям нужно обратиться в управляющую компанию — именно от нее зависит, как скоро в доме появится отопление.

Контакты указаны в платежках, которые горожане получат ежемесячно.

К середине недели во всех районах Красноярска запустят «горячие линии» по вопросам отопления.

Ранее мэр Красноярска Сергей Еремин принял решение начать отопительный сезон 17 сентября, хотя изначально планировалось, что тепло в дома начнет поступать позже.

После начала отопительного сезона цифры в платёжках за ЖКХ у многих красноярцев вырастут, ведь с прошлого года жители платят за отопление по факту — т.е., когда она включено.

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