На Взлетке появится новый сквер площадью 12 000 квадратных метров
21 сентября 2021 г. ГСК «Арбан» презентовала проект будущего сквера на ул. Молокова. Современное общественное пространство на Взлетке будет построено на средства застройщика.
Девелопер планирует завершить строительство в 2024 году.
Будущий сквер расположится в самом центре Взлетки, на пересечении ул. Молокова и Авиаторов, рядом со строящимся микрорайоном Scandis Ozero. Площадь территории – чуть более 12 000 м2, ширина сквера – 50 метров, а длина - более 245 метров. Он станет любимым местом времяпрепровождения взрослых и детей – ведь здесь будет все: от спортивных и детских игровых комплексов с батутами и велодорожками до амфитеатра.
Ритм жизни современного горожанина с течением времени становится все стремительней. Выкроить время на прогулку всей семьей или с друзьями становится все сложней, особенно в будни. Но ситуация кардинально меняется если место для прогулок - в шаговой доступности от дома, - комментирует директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец. И именно такой вектор развития компании мы задаем на ближайшие годы - создавать тематические общественные пространства в непосредственной близости от наших жилых комплексов».
Основной геопластический прием, использованный при проектировании сквера, - это холмы разной высотности. Между сквером и улицей Молокова будут сформированы возвышенности до 4 метров. На них застройщик высадит хвойные и лиственные деревья. Все вместе они создадут природный барьер, который будет защищать территорию сквера от грязи и шума со стороны дороги.
Внутри самого сквера будут расположены малые и средние холмы. Они сформируют причудливое камерное пространство и отделят разновозрастные зоны сквера друг от друга. Холмы будут засажены злаками и травянистыми многолетними растениями разной расцветки, что создаст неповторимый ландшафтный узор и эстетическое пространство для прогулок.
В центральной части сквера расположится амфитеатр и круглая сцена. В теплые летние вечера здесь можно организовывать выступления музыкальных групп или представления под открытым небом.
В сквере разместится несколько игровых зон для детей разных возрастов. Изюминкой станет игровой комплекс высотой около 10 метров с двумя башнями, переходами и горками. Он будет единственным в своем роде в Красноярске. Пока ребята будут резвиться на детских площадках – родители смогут комфортно расположиться рядом: около каждой детской зоны запроектировано множество скамеек. Общая площадь детских площадок - более 800 м2.
Дополняют благоустройство сквера перголы с подвесными качелями, площадка для выгула небольших собак, уличные тренажеры, велопарковки, батуты, резиновые кочки, песочница, щезлонги, урны. Вся территория пронизана сетью пешеходных путей и закольцованной велодорожкой общей протяженностью около 1400 метров.
Сквер в цифрах:
690 м – протяженность велодорожек
700 м – протяженность пешеходных дорожек
500 деревьев и кустарников – будет высажено в сквере
1190 м2 – поверхность малых холмов, украшенная цветниками
1700 м2 – площадь газона в сквере 12060 м2 – площадь сквера
10 м – высота самого большого детского игрового комплекса
808 м2 – общая площадь всех детских площадок