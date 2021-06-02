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Схема движения транспорта у автовокзала Красноярска изменится на этой неделе

Благоустройство сквера у автовокзала
Благоустройство сквера у автовокзала. Иллюстрация: vk.com/sov_krsk

Ранее муниципальные власти обещали внедрить это нововведение только осенью — когда закончатся работы по благоустройству сквера и организации пешеходной зоны в этом районе.

#НОВОСТИ
С 4 июня 2021 года автотранспорт возле международного автовокзала Красноярска станет ездить по новой схеме. Об этом сообщили в администрации города.
 
Если раньше поток машин, двигавшийся на Взлетку по Аэровокзальной, проходил непосредственно через площадь у автовокзала, то теперь он будет огибать ее по улице Березнина.
 
Обратный поток будет пущен через проезд у гостиницы «Полет» (Аэровокзальная, 16).
 
Схема движения транспорта у автовокзала Красноярска изменится на этой неделе 1
 
Изменение схемы движения в этом районе связано с тем, что в этом году здесь будет обустроен сквер, а попавший в него участок Аэровокзальной станет пешеходным.
 
Как рассказали DK.RU в департаменте градостроительства Красноярска, работы по благоустройству сквера уже идут. Однако власти решили не дожидаться их окончания (как планировалось в начале) и внедрить новую схему движения уже сейчас.
Автор: Евгений Волошинский
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