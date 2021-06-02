Схема движения транспорта у автовокзала Красноярска изменится на этой неделе

Ранее муниципальные власти обещали внедрить это нововведение только осенью — когда закончатся работы по благоустройству сквера и организации пешеходной зоны в этом районе.

С 4 июня 2021 года автотранспорт возле международного автовокзала Красноярска станет ездить по новой схеме. Об этом сообщили в администрации города.

Если раньше поток машин, двигавшийся на Взлетку по Аэровокзальной, проходил непосредственно через площадь у автовокзала, то теперь он будет огибать ее по улице Березнина.

Обратный поток будет пущен через проезд у гостиницы «Полет» (Аэровокзальная, 16).

Изменение схемы движения в этом районе связано с тем, что в этом году здесь будет обустроен сквер, а попавший в него участок Аэровокзальной станет пешеходным.

Как рассказали DK.RU в департаменте градостроительства Красноярска, работы по благоустройству сквера уже идут. Однако власти решили не дожидаться их окончания (как планировалось в начале) и внедрить новую схему движения уже сейчас.