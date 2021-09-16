Динозавры, кролики, осьминог и цветной дым

Площадка рядом с торговым центром Red Sail продолжает активно преображаться. В конце августа здесь открылось уникальное арт-пространство и парк «Юкка».

Новое яркое креативное место для отдыха детей и взрослых красноярцы уже назвали «парком динозавров». Действительно, главные герои парка — симпатичные зеленые динозавры. Тематика «Юкки» была выбрана не случайно. В январе этого года в торговом центре Red Sail начал работу детский активити-парк Grek Land, и его символом стал динозаврик Грек. Теперь у полюбившегося маленьким красноярцам Грека в парке «Юкка» появились друзья.

Почему парк получил название «Юкка» Юкка — род древовидных вечнозеленых растений подсемейства Агавовые. Это такое же древнее растение, как папоротник. Скорее всего, травоядные динозавры с удовольствием лакомились юккой.

Сергей Ерёмин, мэр Красноярска: — Каждый раз искренне радуюсь, когда у красноярских энтузиастов получается реализовывать в родном городе яркие интересные идеи. В начале июля был в гостях у ребят из производственной компании «Матео», они показали мне свою работу — мохнатые фигуры динозавров, как будто покрытые теплой вечнозеленой травой, фантастические пряничные домики в рост человека и другие декоративные объекты. Тогда же я и узнал, что они создают в Красноярске детский парк динозавров. И вот детский парк «Юкка» открылся. Сколько же было радости в глазах ребятишек, умудрившихся первыми залезть на шею зеленых гигантов! Я поздравляю коллектив парка с открытием и желаю «Юкке» расти, развиваться и стать самым ярким детским парком Красноярска.

Фотографии рядом с объемными фигурами динозавров, покрытыми декоративным газоном, уже стали хитом красноярского «Инстаграма». Обниматься с динозаврами нравится и детям, и взрослым. В высоту фигуры доисторических животных достигают 5 метров. Также в удивительном парке есть пряничные домики в человеческий рост, огромная песочница с фигурой осьминога и «вулкан» диаметром 12 метров, извергающий цветной дым. Внутри вулкана — мини-кинотеатр, в котором показывают документальные фильмы о динозаврах.

Особая фишка парка — зона с живыми кроликами. Это не привычный зоопарк. Кролики бегают в открытом доступе, где ими можно любоваться, а также их можно кормить. Помимо этого в парке установлены различные игровые элементы, качели и скаты.

В парке «Юкка» мы вновь реализовали главный принцип активити-парка Grek Land. Дети должны чувствовать себя здесь предельно свободно, комфортно и безопасно. Все можно трогать, забираться на фигуры, бегать, кувырка-ться, шалить. Родители же становятся активными участниками детских игр. Наши фигуры выдержат и детей, и взрослых, — рассказывает Марина Королькова, управляющий ТРЦ Red Sail, парками «Троя», Grek Land и «Юкка».

Созданием парка — от проектирования до изготовления и установки сказочных объектов — занималась производственная компания «Матео».

По словам Романа Музеникова, директора «Матео», в основе проекта лежит концепция топиари-парка. Топиари-фигуры — фигурно выстриженный газон. Однако с живыми кустами в виде животных или сказочных персонажей не поиграешь, ими можно только любоваться. В парке «Юкка» все по-другому.

У нас уже есть ряд детских проектов, но мы искали особую концепцию. Топиари-парки популярны во всем мире. Мы решили объединить парк с фигурами и детский интерактив, а основой тематической линии сделали динозавров — дети их особенно любят. Поскольку наши топиари-фигуры покрыты мягким искусственным газоном, они приятны на ощупь и не травматичны. Играть с ними — одно удовольствие, — рассказывает Роман Музеников.

Рядом с «Юккой» расположен благоустроенный сквер с озеленением, лавочками и архитектурной подсветкой. В дальнейшем там планируется установить малые архитектурные формы, которые также будут созданы в компании «Матео». Сейчас уличная фигура, изготовленная компанией, — огромное травяное сердце — украшает проект «Центр Мира».

Ирина Антипина, заместитель мэра Красноярска, руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города: — Это просто чудо. Причем чудом можно назвать и сам парк, и то, что предприниматели Красноярска дарят жителям города такие подарки. Понимаю, насколько непросто сегодня создать такой проект, но получилось замечательно!

Создатели «Юкки» обещают, что сделают парк круглогодичным.