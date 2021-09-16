Динозавры, кролики, осьминог и цветной дым
Площадка рядом с торговым центром Red Sail продолжает активно преображаться. В конце августа здесь открылось уникальное арт-пространство и парк «Юкка».
Новое яркое креативное место для отдыха детей и взрослых красноярцы уже назвали «парком динозавров». Действительно, главные герои парка — симпатичные зеленые динозавры. Тематика «Юкки» была выбрана не случайно. В январе этого года в торговом центре Red Sail начал работу детский активити-парк Grek Land, и его символом стал динозаврик Грек. Теперь у полюбившегося маленьким красноярцам Грека в парке «Юкка» появились друзья.
Почему парк получил название «Юкка»
Юкка — род древовидных вечнозеленых растений подсемейства Агавовые. Это такое же древнее растение, как папоротник. Скорее всего, травоядные динозавры с удовольствием лакомились юккой.
Сергей Ерёмин,
мэр Красноярска:
— Каждый раз искренне радуюсь, когда у красноярских энтузиастов получается реализовывать в родном городе яркие интересные идеи. В начале июля был в гостях у ребят из производственной компании «Матео», они показали мне свою работу — мохнатые фигуры динозавров, как будто покрытые теплой вечнозеленой травой, фантастические пряничные домики в рост человека и другие декоративные объекты.
Тогда же я и узнал, что они создают в Красноярске детский парк динозавров.
И вот детский парк «Юкка» открылся. Сколько же было радости в глазах ребятишек, умудрившихся первыми залезть на шею зеленых гигантов!
Я поздравляю коллектив парка с открытием и желаю «Юкке» расти, развиваться и стать самым ярким детским парком Красноярска.
Фотографии рядом с объемными фигурами динозавров, покрытыми декоративным газоном, уже стали хитом красноярского «Инстаграма». Обниматься с динозаврами нравится и детям, и взрослым. В высоту фигуры доисторических животных достигают 5 метров. Также в удивительном парке есть пряничные домики в человеческий рост, огромная песочница с фигурой осьминога и «вулкан» диаметром 12 метров, извергающий цветной дым. Внутри вулкана — мини-кинотеатр, в котором показывают документальные фильмы о динозаврах.
Особая фишка парка — зона с живыми кроликами. Это не привычный зоопарк. Кролики бегают в открытом доступе, где ими можно любоваться, а также их можно кормить. Помимо этого в парке установлены различные игровые элементы, качели и скаты.
В парке «Юкка» мы вновь реализовали главный принцип активити-парка Grek Land. Дети должны чувствовать себя здесь предельно свободно, комфортно и безопасно. Все можно трогать, забираться на фигуры, бегать, кувырка-ться, шалить. Родители же становятся активными участниками детских игр. Наши фигуры выдержат и детей, и взрослых, — рассказывает Марина Королькова, управляющий ТРЦ Red Sail, парками «Троя», Grek Land и «Юкка».
Созданием парка — от проектирования до изготовления и установки сказочных объектов — занималась производственная компания «Матео».
По словам Романа Музеникова, директора «Матео», в основе проекта лежит концепция топиари-парка. Топиари-фигуры — фигурно выстриженный газон. Однако с живыми кустами в виде животных или сказочных персонажей не поиграешь, ими можно только любоваться. В парке «Юкка» все по-другому.
У нас уже есть ряд детских проектов, но мы искали особую концепцию. Топиари-парки популярны во всем мире. Мы решили объединить парк с фигурами и детский интерактив, а основой тематической линии сделали динозавров — дети их особенно любят. Поскольку наши топиари-фигуры покрыты мягким искусственным газоном, они приятны на ощупь и не травматичны. Играть с ними — одно удовольствие, — рассказывает Роман Музеников.
Рядом с «Юккой» расположен благоустроенный сквер с озеленением, лавочками и архитектурной подсветкой. В дальнейшем там планируется установить малые архитектурные формы, которые также будут созданы в компании «Матео». Сейчас уличная фигура, изготовленная компанией, — огромное травяное сердце — украшает проект «Центр Мира».
Ирина Антипина,
заместитель мэра Красноярска, руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города:
— Это просто чудо. Причем чудом можно назвать и сам парк, и то, что предприниматели Красноярска дарят жителям города такие подарки. Понимаю, насколько непросто сегодня создать такой проект, но получилось замечательно!
Создатели «Юкки» обещают, что сделают парк круглогодичным.
Где находится парк «Юкка»
Парк находится по адресу: улица Алексеева, 54а (парковка торгового центра Red Sail), работает с 10:00 до 21:00.