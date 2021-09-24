Встретимся на «Бульваре цветов»

Желание изменить мир вокруг себя, пожалуй, главный двигатель настоящих трансформаций. Компания «Арбан» создает общественные пространства в Красноярске.

Стратегия развития ГСК «Арбан» началась с желания строить такие дома, которые воплощают в себе все представления современных горожан о красоте и комфорте. Затем компания пошла дальше и стала создавать среду обитания — благоустроенные дворы с особой атмосферой. Закрытые, изолированные от шума и суеты города, они сделали жилые комплексы компании островками благополучия и счастья. Но и этого было недостаточно: созидательная энергия компании требовала большего. В «Арбан» решили возродить ценности добрососедства, осознанного родительства. Казалось бы, при чем здесь застройщик? Но строительная компания доказала, что способна продюсировать счастливые сценарии жизни для своих жителей.

Среда для счастья

Микрорайон Scnadis на Взлетке стал логичным продолжением развития стратегии бренда, фундамент которой был заложен в особо знаковых проектах SkySeven и Liner. Он стал единственным в своем роде. Уникальный ландшафтный дизайн, 50-метровый скалодром, пешеходный фонтан, детский домик на дереве и другие уникальные элементы среды счастья сделали Scandis особым и в линейке жилых комплексов компании и в Красноярске в целом.

Сейчас «Арбан» всерьез меняет облик Покровки, которая до недавнего времени была классическим спальным районом для молодых семей. Помимо жилых комплексов с совершенно новой для района идеологией застройщик решил создать здесь открытое общественное пространство для всех жителей Покровки и не только. Территориально его решили разместить вдоль восточной стороны жилого комплекса «Бульвар цветов» и назвать так же. Что касается концепции, то она была продиктована неймингом.

Выигрывает тот, кто придерживается правил Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»: — Пешеходный бульвар-променад — это открытое общественное пространство, которое «Арбан» благоустраивает и дарит горожанам. Мы знаем, что в микрорайоне «Покровский» очень не хватает парков и прогулочных зон, и решили это исправить. Надеемся, что он станет новой точкой притяжения, интересным досуговым местом и повысит качество жизни всех жителей Покровки. Это наш первый подобный опыт — однажды мы все что-то делаем впервые! Однако уже сейчас мы понимаем, что создание общественных пространств может стать еще одной визитной карточкой «Арбан». Мы хотим, чтобы наш город стал еще более благоустроенным, комфортным и привлекательным для жизни.

На двух уровнях

Каким же он будет? Компания спроектировала 200-метровый бульвар-променад с зелеными насаждениями, цветами, зонами отдыха и летними кафе. Новое общественное пространство Красноярска запланировано многоуровневым — такое решение позволяет создать больше интересных пространств и новых сценариев для прогулок. Здесь расположатся зоны для отдыха, интересные заведения (магазинчики, кафе, салоны). Однако акцентом станет уникальное природное сочетание зелени и цвета. В основе концепции бульвара — максимально длительный период цветения за счет использования разнообразных кустовых, многолетних растений и цветов.

Бульвар — 16-метровая зона от фасадов зданий до дороги — делится на два уровня. Нижний уровень — существующая полоса крупномерных деревьев и тротуар. Верхний — променад шириной 7 метров, откуда можно попасть в общественные помещения на 1-м этаже дома (кафе с террасами, кофейни, пекарни, небольшие магазинчики и досуговые центры). И конечно, все вокруг будет украшено многочисленными клумбами, «сухим» ручьем с уникальной подсветкой, кустарниками и деревьями.

Давайте прогуляемся

Хотите немного пройтись по «Бульвару цветов»? Начнем от входной зоны — она расположена с южной стороны и преду-сматривает смотровую площадку на уровне 2-го этажа жилого дома, с которой виден весь бульвар. На площадку ведет изящная винтовая лестница. Уже сейчас можно легко предсказать: это место станет популярной локацией для фотосессий.

Далее нас встречает «сухой» ручей. Тихая релакс-зона с большим количеством цветов и красивой подсветкой в вечернее время. Это место для созерцания и отдыха.

А теперь смена «декораций» — впереди молодежная зона с батутами. И вновь тихий островок — площадка с крупномерными деревьями в кадках и различной уличной мебелью: скамейками, шезлонгами, настилами. Это место будто бы приглашает провести время за чтением или просто помечтать.

Хочется выпить чего-нибудь прохладительного? Нас ждет маленькая «улица баров». А следом — романтичная зона качелей, которые стали фирменной приметой Красноярска.

Но не думайте, что «Бульвар цветов» — это исключительно «взрослое» место. Для детей спроектирована игровая локация с ярким антитравматичным резиновым покрытием. А перекусить можно в летних кафе с открытыми террасами.

Несмотря на то что весь «Бульвар цветов» будто создан для запоминающихся постов в «Инстаграме», здесь будет еще и специальная инста-зона — живописная стена с вертикальным озеленением для красивых снимков на фоне бульвара.

Илья Сураев, путешественник, автор проекта «Интернет-мэр»: — На днях обсуждали с коллегами, как вырос за последние годы запрос на качественную среду среди красноярцев. Мы получили в городе новые набережные и скверы, которые отмечаются экспертами на федеральном уровне. Мы больше путешествуем и стали «насмотреннее» (спасибо соцсетям). Песочница 2 на 2 метра во дворе уже не предмет мечтаний. Нам нужно больше. Аудитория выросла, но удивительно, что не весь бизнес успевает за этими возросшими потребностями. Я до сих пор вижу, как сдаются дома, где проектировщики предлагают решения по стандартам дремучего 1997 года. На контрасте с этим выигрышно смотрятся девелоперы, которые не просто позаботились о базовых потребностях жителей (безбарьерная среда, приоритет пешеходов, парадные нового уровня), но и предлагают индивидуальный подход к каждому проекту. Для меня такой проект — «Бульвар цветов». Согласитесь, застройщик мог бы просто использовать во дворе проверенные наработки из других своих проектов. Но команда заморачивается на разработку двора с перголами, многоярусными игровыми зонами и эксклюзивной ботаникой. Зачем? Потому что знает, что у покупателей вырос запрос не только на качество пространств в форме. Нам всем нужна среда, которая помогает настраивать коммуникации, работает на добрососедство или помогает растить в детях эмпатию. Я смотрю на макеты «Бульвара цветов», и мне кажется, это как раз про качество взаимодействия между жителями.

«Заселяем» квартал вместе

Даже рассматривая рендеры, понимаешь: в Красноярске скоро появится уникальное место, которое станет популярным и любимым у горожан. Но конечно, больше всего повезет тем, кто живет поблизости, в smart-комплексе «Бульвар цветов», ведь для них уникальная концепция цвета и цветов продолжится и внутри приватного, доступного только им двора.

Мы задумались о том, как гарантировать горожанам, что «Бульвар цветов» будет действительно интересным, полезным, душевным местом? Все дело в бизнесе, который займет первые этажи и отдельно стоящие павильоны. И развивать инфраструктуру квартала —наша задача. Поэтому мы приняли решение не продавать коммерческие помещения стрит-ритейла, а сдавать в аренду. Таким образом, у нас будет возможность влиять на формирование уникальной среды общественного пространства. Мы пригласили будущих жильцов «Бульвара цветов» и всех красноярцев к обсуждению наполнения коммерческих этажей комплекса. Нам важно понимать, какие именно заведения люди хотели бы видеть в новом открытом пространстве, чего не хватает в этой части города. Вместе мы сформируем комфортную и неповторимую среду «Бульвара цветов», — подчеркивает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан».

Растим чемпионов

Однако бульвар-променад не единственная инициатива компании по организации общественных пространств в Покровке. Рядом создается еще и открытая активити-локация для занятий спортом. «Арбан» уделяет особое внимание спортивным активностям для детей во дворах своих жилых комплексов. Идея активити-локации была продиктована потребностью «Арбан» менять идеологию городского ландшафта.

Smart значит умный, продуманный. Мы продумываем в ЖК не только функциональные планировки, дизайнерские входные группы, пространство двора, но и территории вокруг. Рядом с «Бульваром цветов» была практически заброшенная территория, но с многолетними деревьями и протоптанными дорожками, по которым люди ходят в кардиоцентр. Мы подумали: как сделать это пространство лучше? И решили, оставив эти дорожки, дополнить территорию различными спортивными объектами, создав место, где дети будут двигаться, играть, развиваться. И это тоже наш вклад в развитие Покровки и качество жизни жителей», — рассказывает Ирина Одинец.

При проектировании активити-локации компания учитывала популярные у детей и подростков виды спорта. Здесь появится многофункциональная площадка для всех видов командных игр, а еще настоящий скейт-парк с памп-треком. Ведь увлечение самокатами, скейтами и BMX сейчас очень распространено среди подростков.

Для того чтобы обеспечить безопасность и защиту от выхлопных газов со стороны дороги, активити-локация будет отгорожена от Караульной высокими холмами с зеленой изгородью.