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Встретимся на «Бульваре цветов»

Встретимся на «Бульваре цветов»
Иллюстрация: Арбан

Желание изменить мир вокруг себя, пожалуй, главный двигатель настоящих трансформаций. Компания «Арбан» создает общественные пространства в Красноярске.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Стратегия развития ГСК «Арбан» началась с желания строить такие дома, которые воплощают в себе все представления современных горожан о красоте и комфорте. Затем компания пошла дальше и стала создавать среду обитания — благоустроенные дворы с особой атмосферой. Закрытые, изолированные от шума и суеты города, они сделали жилые комплексы компании островками благополучия и счастья. Но и этого было недостаточно: созидательная энергия компании требовала большего. В «Арбан» решили возродить ценности добрососедства, осознанного родительства. Казалось бы, при чем здесь застройщик? Но строительная компания доказала, что способна продюсировать счастливые сценарии жизни для своих жителей.
 
Встретимся на «Бульваре цветов» 1
 

Среда для счастья

Микрорайон Scnadis на Взлетке стал логичным продолжением развития стратегии бренда, фундамент которой был заложен в особо знаковых проектах SkySeven и Liner. Он стал единственным в своем роде. Уникальный ландшафтный дизайн, 50-метровый скалодром, пешеходный фонтан, детский домик на дереве и другие уникальные элементы среды счастья сделали Scandis особым и в линейке жилых комплексов компании и в Красноярске в целом.
 
Сейчас «Арбан» всерьез меняет облик Покровки, которая до недавнего времени была классическим спальным районом для молодых семей. Помимо жилых комплексов с совершенно новой для района идеологией застройщик решил создать здесь открытое общественное пространство для всех жителей Покровки и не только. Территориально его решили разместить вдоль восточной стороны жилого комплекса «Бульвар цветов» и назвать так же. Что касается концепции, то она была продиктована неймингом.
 

Выигрывает тот, кто придерживается правил

Встретимся на «Бульваре цветов» 2Василий Попов,
генеральный директор ГСК «Арбан»:
— Пешеходный бульвар-променад — это открытое общественное пространство, которое «Арбан» благоустраивает и дарит горожанам. Мы знаем, что в микрорайоне «Покровский» очень не хватает парков и прогулочных зон, и решили это исправить. Надеемся, что он станет новой точкой притяжения, интересным досуговым местом и повысит качество жизни всех жителей Покровки. Это наш первый подобный опыт — однажды мы все что-то делаем впервые! Однако уже сейчас мы понимаем, что создание общественных пространств может стать еще одной визитной карточкой «Арбан». Мы хотим, чтобы наш город стал еще более благоустроенным, комфортным и привлекательным для жизни.
 

На двух уровнях

Каким же он будет? Компания спроектировала 200-метровый бульвар-променад с зелеными насаждениями, цветами, зонами отдыха и летними кафе. Новое общественное пространство Красноярска запланировано многоуровневым — такое решение позволяет создать больше интересных пространств и новых сценариев для прогулок. Здесь расположатся зоны для отдыха, интересные заведения (магазинчики, кафе, салоны). Однако акцентом станет уникальное природное сочетание зелени и цвета. В основе концепции бульвара — максимально длительный период цветения за счет использования разнообразных кустовых, многолетних растений и цветов.
 
Бульвар — 16-метровая зона от фасадов зданий до дороги — делится на два уровня. Нижний уровень — существующая полоса крупномерных деревьев и тротуар. Верхний — променад шириной 7 метров, откуда можно попасть в общественные помещения на 1-м этаже дома (кафе с террасами, кофейни, пекарни, небольшие магазинчики и досуговые центры). И конечно, все вокруг будет украшено многочисленными клумбами, «сухим» ручьем с уникальной подсветкой, кустарниками и деревьями.
 
Встретимся на «Бульваре цветов» 3
 

Давайте прогуляемся

Хотите немного пройтись по «Бульвару цветов»? Начнем от входной зоны — она расположена с южной стороны и преду-сматривает смотровую площадку на уровне 2-го этажа жилого дома, с которой виден весь бульвар. На площадку ведет изящная винтовая лестница. Уже сейчас можно легко предсказать: это место станет популярной локацией для фотосессий.
 
Далее нас встречает «сухой» ручей. Тихая релакс-зона с большим количеством цветов и красивой подсветкой в вечернее время. Это место для созерцания и отдыха.
 
А теперь смена «декораций» — впереди молодежная зона с батутами. И вновь тихий островок — площадка с крупномерными деревьями в кадках и различной уличной мебелью: скамейками, шезлонгами, настилами. Это место будто бы приглашает провести время за чтением или просто помечтать.
 
Хочется выпить чего-нибудь прохладительного? Нас ждет маленькая «улица баров». А следом — романтичная зона качелей, которые стали фирменной приметой Красноярска.
 
Но не думайте, что «Бульвар цветов» — это исключительно «взрослое» место. Для детей спроектирована игровая локация с ярким антитравматичным резиновым покрытием. А перекусить можно в летних кафе с открытыми террасами.
 
Несмотря на то что весь «Бульвар цветов» будто создан для запоминающихся постов в «Инстаграме», здесь будет еще и специальная инста-зона — живописная стена с вертикальным озеленением для красивых снимков на фоне бульвара.
 
 
Встретимся на «Бульваре цветов» 4Илья Сураев,
путешественник, автор проекта «Интернет-мэр»:
— На днях обсуждали с коллегами, как вырос за последние годы запрос на качественную среду среди красноярцев. Мы получили в городе новые набережные и скверы, которые отмечаются экспертами на федеральном уровне. Мы больше путешествуем и стали «насмотреннее» (спасибо соцсетям). Песочница 2 на 2 метра во дворе уже не предмет мечтаний. Нам нужно больше.
 
Аудитория выросла, но удивительно, что не весь бизнес успевает за этими возросшими потребностями. Я до сих пор вижу, как сдаются дома, где проектировщики предлагают решения по стандартам дремучего 1997 года. На контрасте с этим выигрышно смотрятся девелоперы, которые не просто позаботились о базовых потребностях жителей (безбарьерная среда, приоритет пешеходов, парадные нового уровня), но и предлагают индивидуальный подход к каждому проекту. Для меня такой проект — «Бульвар цветов». Согласитесь, застройщик мог бы просто использовать во дворе проверенные наработки из других своих проектов. Но команда заморачивается на разработку двора с перголами, многоярусными игровыми зонами и эксклюзивной ботаникой. Зачем? Потому что знает, что у покупателей вырос запрос не только на качество пространств в форме. Нам всем нужна среда, которая помогает настраивать коммуникации, работает на добрососедство или помогает растить в детях эмпатию. Я смотрю на макеты «Бульвара цветов», и мне кажется, это как раз про качество взаимодействия между жителями.
 

«Заселяем» квартал вместе

Даже рассматривая рендеры, понимаешь: в Красноярске скоро появится уникальное место, которое станет популярным и любимым у горожан. Но конечно, больше всего повезет тем, кто живет поблизости, в smart-комплексе «Бульвар цветов», ведь для них уникальная концепция цвета и цветов продолжится и внутри приватного, доступного только им двора.
 
Мы задумались о том, как гарантировать горожанам, что «Бульвар цветов» будет действительно интересным, полезным, душевным местом? Все дело в бизнесе, который займет первые этажи и отдельно стоящие павильоны. И развивать инфраструктуру квартала —наша задача. Поэтому мы приняли решение не продавать коммерческие помещения стрит-ритейла, а сдавать в аренду. Таким образом, у нас будет возможность влиять на формирование уникальной среды общественного пространства. Мы пригласили будущих жильцов «Бульвара цветов» и всех красноярцев к обсуждению наполнения коммерческих этажей комплекса. Нам важно понимать, какие именно заведения люди хотели бы видеть в новом открытом пространстве, чего не хватает в этой части города. Вместе мы сформируем комфортную и неповторимую среду «Бульвара цветов», — подчеркивает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан».
 

Растим чемпионов

Однако бульвар-променад не единственная инициатива компании по организации общественных пространств в Покровке. Рядом создается еще и открытая активити-локация для занятий спортом. «Арбан» уделяет особое внимание спортивным активностям для детей во дворах своих жилых комплексов. Идея активити-локации была продиктована потребностью «Арбан» менять идеологию городского ландшафта.
 
Smart значит умный, продуманный. Мы продумываем в ЖК не только функциональные планировки, дизайнерские входные группы, пространство двора, но и территории вокруг. Рядом с «Бульваром цветов» была практически заброшенная территория, но с многолетними деревьями и протоптанными дорожками, по которым люди ходят в кардиоцентр. Мы подумали: как сделать это пространство лучше? И решили, оставив эти дорожки, дополнить территорию различными спортивными объектами, создав место, где дети будут двигаться, играть, развиваться. И это тоже наш вклад в развитие Покровки и качество жизни жителей», — рассказывает Ирина Одинец.
 
При проектировании активити-локации компания учитывала популярные у детей и подростков виды спорта. Здесь появится многофункциональная площадка для всех видов командных игр, а еще настоящий скейт-парк с памп-треком. Ведь увлечение самокатами, скейтами и BMX сейчас очень распространено среди подростков.
 
Для того чтобы обеспечить безопасность и защиту от выхлопных газов со стороны дороги, активити-локация будет отгорожена от Караульной высокими холмами с зеленой изгородью.
 
 
Автор: Петр Савельев
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