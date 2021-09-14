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Утки-качалки и «Кочкодром» появятся на острове Татышев

Утки-качалки и «Кочкодром» появятся на острове Татышев
Иллюстрация: krskstate.ru

В мае 2022 года на острове Татышев оборудуют новую детскую площадку. Она станет самой большой в городе. Расположится площадка рядом с вантовым мостом. Обустройство проведут в два этапа.

#НОВОСТИ

Сначала подрядчик проведет коммуникации и освещение, а также займется озеленением территории. Далее создадут основание для площадки и организуют велодорожки, сообщили в правительстве края.

И на последнем этапе, уже к маю, завезут необходимое оборудование на локации. Всего на площадке будет 9 игровых зон для детей разного возраста.

Там появятся утки-качалки, и интерактивная песочница с кранами и экскаватором, и «Кочкодром» — дорожка для катания на роликах и велосипедах.

Кром того, будет зона, на которой дети смогут получить знания о палеонтологии и физике.

Также на площадке обустроят деревянный навес и сухой фонтан.

Отметим, что каждый год остров Татышев пополняется новыми проектами.

С конца 2020 здесь уже расширили сеть пешеходных дорожек, провели новые линии освещения велодорожек, установили девять пунктов проката и новую уличную мебель

А к ноябрю текущего года завершат строительство четырехкилометровой велодорожки в восточной части острова и благоустройство зоны тихого отдыха у озера в районе вантового моста.

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Автор: Юлия Тарабан
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