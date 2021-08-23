«Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»

Городские власти не вняли просьбам красноярцев и убрали скульптуру с площади у ДК 1 Мая. Сейчас от нее осталось лишь четыре металлических стержня, торчащих из того, что было ее основанием.

Скульптуру «Бременских музыкантов», которая была установлена у Дворца культуры имени 1 Мая, все же убрали с площади. Фотографии опустевшего постамента многие красноярцы публиковали в соцсетях.

Грустно. Очень грустно. Бременских утащили. Как будто после вандалов. То, что радовало жителей, обустраивалось годами, десятилетиями — уничтожили в один миг», — написала в Facebook красноярка Елена Скуратова.

Также она рассказала, что, прогулявшись с ребенком до места, где была установлена скульптура, они не смогли удержаться и купили цветы, которые и положили на опустевший постамент.

Напомним, что городские власти решили установить на месте скульптуры стелу, в честь присвоения Красноярску звания «Город трудовой доблести». Выбор места они объясняют результатами народного голосования, которое проводилось в июле 2021 года — большинство красноярцев, тогда, де, выбрали именно площадь у ДК 1 Мая (сколько именно человек участвовало в голосовании и как распределились голоса, публично не объявлялось). Голосование, кстати, проводилось на сайте Красноярскдоблесть.рф, который создали под идею народной поддержки присвоения Красноярску выше означенного звания (результатов там тоже не опубликовано).

Недовольных сносом «Бременских музыкантов» красноярцев мэрия успокаивает тем, что новое место установки этой скульптуры позволят выбрать им. Как сказано в паблике Ленинского района в vk.com, сделать это они смогут с 23 августа по 1 октября 2021 года — в районной администрации и районном же отделении соцзащиты установят боксы для приема мнений.

Жители сами смогут предложить место, которое они считают подходящим для установки скульптуры „Бременские музыканты“. Решение будет принято после подведения итогов голосования», — сказано в посте .

Кем именно, когда и при каких обстоятельствах будут подводиться эти итоги, власти не говорят. И красноярцы в соцсетях уже указали властям на это. А также на то, что форма выяснения мнения людей явно не соответствует времени.

С 2018 года в нашем крае работает целое Министерство цифрового развития, а нам предлагают свои пожелания по месту размещения памятника оставлять в боксах. Госуслуги? Не, не слышали... Публичное голосование на электронных иных ресурсах? Не, не слышали», — написала в Facebook Ольга Абанцева, предположив, что это сделано для того, чтобы «пришло ничтожное количество волеизъявителей».

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