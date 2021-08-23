«Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»
Городские власти не вняли просьбам красноярцев и убрали скульптуру с площади у ДК 1 Мая. Сейчас от нее осталось лишь четыре металлических стержня, торчащих из того, что было ее основанием.
Грустно. Очень грустно. Бременских утащили. Как будто после вандалов. То, что радовало жителей, обустраивалось годами, десятилетиями — уничтожили в один миг», — написала в Facebook красноярка Елена Скуратова.
Жители сами смогут предложить место, которое они считают подходящим для установки скульптуры „Бременские музыканты“. Решение будет принято после подведения итогов голосования», — сказано в посте.
С 2018 года в нашем крае работает целое Министерство цифрового развития, а нам предлагают свои пожелания по месту размещения памятника оставлять в боксах. Госуслуги? Не, не слышали... Публичное голосование на электронных иных ресурсах? Не, не слышали», — написала в Facebook Ольга Абанцева, предположив, что это сделано для того, чтобы «пришло ничтожное количество волеизъявителей».
Имя красноярского художника Андрея Поздеева теперь носит переулок, соединяющий проспект Мира и улицу Карла Маркса. Сейчас власти занимаются благоустройством данной территории.
Архитекторы презентовали проект реконструкции Центрального парка. Изменится многое
Проект реконструкции Центрального парка разработали специалисты российско-британского консорциума под лидерством «МАП». Они выиграли архитектурный конкурс.
В Красноярске построят новый мост на остров Татышев
Конструкция свяжет остров с микрорайоном Зеленая Роща и станет частью магистрального пешеходного маршрута, который протянется вплоть до Николаевского моста.