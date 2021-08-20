Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.08
74,36
86,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске появился переулок Андрея Поздеева

В Красноярске появился переулок Андрея Поздеева
Иллюстрация: admkrsk.ru

Имя красноярского художника Андрея Поздеева теперь носит переулок, соединяющий проспект Мира и улицу Карла Маркса. Сейчас власти занимаются благоустройством данной территории.

#НОВОСТИ

Как говорят в администрации города, это место давно требовало обновления.

Машины парковались хаотично, по асфальту не могли передвигаться маломобильные граждане. Теперь все изменится — рабочие уже сняли старый асфальт и уложили новую брусчатку. Кроме того, в этом месте появилось новое освещение.

А машины попасть на территорию больше не смогут — там установили специальные столбики, запрещающие въезд.

Вскоре в переулке установят малые архитектурные формы.

Этот участок стал логичным продолжением благоустройства, выполненного на проспекте Мира несколько лет назад. Присвоение переулку имени великого русского художника показалось логичной идеей всем участникам проекта, а городская комиссия поддержала эту инициативу», — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

 Закончить все работы подрядчик должен к началу осени.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск хочет стать «Новой Москвой»Красноярск хочет стать «Новой Москвой»
  • «Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска
  • Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федераламКрасноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам
  • Forbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский крайForbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский край
  • Недострой на Белинского продали за 35 млн рублейНедострой на Белинского продали за 35 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.