В Красноярске появился переулок Андрея Поздеева
Имя красноярского художника Андрея Поздеева теперь носит переулок, соединяющий проспект Мира и улицу Карла Маркса. Сейчас власти занимаются благоустройством данной территории.
Как говорят в администрации города, это место давно требовало обновления.
Машины парковались хаотично, по асфальту не могли передвигаться маломобильные граждане. Теперь все изменится — рабочие уже сняли старый асфальт и уложили новую брусчатку. Кроме того, в этом месте появилось новое освещение.
А машины попасть на территорию больше не смогут — там установили специальные столбики, запрещающие въезд.
Вскоре в переулке установят малые архитектурные формы.
Этот участок стал логичным продолжением благоустройства, выполненного на проспекте Мира несколько лет назад. Присвоение переулку имени великого русского художника показалось логичной идеей всем участникам проекта, а городская комиссия поддержала эту инициативу», — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.
Закончить все работы подрядчик должен к началу осени.
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