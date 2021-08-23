Парки Красноярска назвали одними из лучших в стране
Так уровень благоустройства оценили сами горожане. Согласно полученным оценкам, по уровню развития парковых зон Красноярск уступает лишь трем городам (по Сибири — ни одному).
Проект реконструкции Центрального парка разработали специалисты российско-британского консорциума под лидерством «МАП». Они выиграли архитектурный конкурс.
В Красноярске построят новый мост на остров Татышев
Конструкция свяжет остров с микрорайоном Зеленая Роща и станет частью магистрального пешеходного маршрута, который протянется вплоть до Николаевского моста.
«Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»
Городские власти не вняли просьбам красноярцев и убрали скульптуру с площади у ДК 1 Мая. Сейчас от нее осталось лишь четыре металлических стержня, торчащих из того, что было ее основанием.