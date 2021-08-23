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Парки Красноярска назвали одними из лучших в стране

Парки Красноярска назвали одними из лучших в стране
Автор фото: Юлия Гунчак. Иллюстрация: vk.com/grivapark

Так уровень благоустройства оценили сами горожане. Согласно полученным оценкам, по уровню развития парковых зон Красноярск уступает лишь трем городам (по Сибири — ни одному).

#НОВОСТИ
Больше половины красноярцев оценили уровень благоустройства городских парков на «хорошо» и «отлично» — первых было порядка 37%, а вторых около 17%. Такие результаты получены по итогу опроса, который с середины июля до середины августа проводил сервис по поиску работы SuperJob.
 
Средняя оценка красноярских парков составила 3,7 балла по пятибальной шкале. Это второй результат по стране (опрос проводился в 16 крупнейших городах). Первое место поделили между собой Казань, Краснодар и Москва — каждый из этих городов набрал 3,9 балла.
 
Столько же, сколько и Красноярск, набрала Самара, так же оказавшись во второй группе лидеров. На третьем же месте, с 3,6 балла, Екатеринбург и Челябинск. Новосибирск же набрал только 3,4 балла, разделив пятое место с Воронежем и Пермью. Самые же низкие оценки получили парки Омска — 2,9 балла.
 
Примечательно, что в Красноярске и Перми самая низкая доля тех, кто негативно оценил состояние городских парков — всего 1%. Тогда как, к примеру, в Новосибирске таких 6%, а в Омске и вовсе 11% (больше всего в стране).
 
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Автор: Петр Савельев
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