Инициативные проекты красноярцев по благоустройству профинансирует администрация
Жители Красноярска предложили свои проекты по благоустройству городского пространства. Их профинансирует городской бюджет, всего таких проектов будет девять.
Среди них — площадка для выгула собак в Академгородке, яблоневая аллея в Покровке.
Администрация оплачивает из городского бюджета до 99% стоимости проектов, а затем помогает воплотить в жизнь.
В основном жители разных микрорайонов предлагали проекты благоустройства неухоженных уголков территории по соседству.
Так, индивидуальные предприниматели из микрорайона Покровский выступили с инициативной помочь в обустройстве сквера для микрорайона Яблони.
Они презентовали дизайн-код, форэскизы и готовый проект будущего сквера «Яблоневый сад».
Жители Академгородка предложили оборудовать площадку для выгула собак.
А жители домов по улице Судостроительной, 117 и 113 раработали проект «Мир во дворе».
Активисты предложили помочь облагородить территорию и разместить на ней детскую площадку, спортивный городок с уличными тренажерами, обустроить уголки для тихого отдыха и даже место для новогодней елки.
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