Светло и экологично: на улицах Красноярска появились новые фонари
Современные светодиодные светильники появились на семи красноярских улицах и в двадцати скверах. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.
Так, новые светильники установили на улице Щербакова. Благодаря им освещается проезжая часть и пешеходные пути, в том числе подходы к корпусам больницы и поликлиники.
В некоторых местах современнее освещение появилось впервые. Например, поселок Лалетино, улица Колхозная, Карамзина, Корнеева, Верхняя и Ленинградская.
Кроме того, новые светильники появились в нескольких общественных пространствах. Так, в 20 скверах обновленное освещение уже работает, отладка оборудования завершается на набережной реки Кача.
Современные системы освещения — это обязательно энергосберегающее и максимально экологичное оборудование. Оно обеспечивает нормы освещённости и обеспечивают качественную работу систем видеонаблюдения и уличной безопасности», — отметили в департаменте городского хозяйства.
Добавим, работа по ремонту уличного освещения проводится ежегодно. Чтобы определить, где именно нужно провести ремонт, администрация сначала формирует специальный реестр на основе жалоб горожан и надзорных органов. Затем разрабатываются проекты, из которых в дальнейшем верстается ежегодный план капитального ремонта уличного освещения.
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