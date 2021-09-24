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На участке трассы Р-255 «Сибирь» открыто движение для большегрузного транспорта

На участке трассы Р-255 «Сибирь» открыто движение для большегрузного транспорта
Иллюстрация: rosavtodor.gov.ru

Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» сообщает, что движение для всех видов транспортных средств на 935 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» открыли 24 сентября в 8 утра.

#НОВОСТИ

Пропуск большегрузного транспорта, масса которого превышает 22 тонны и ширину 3,5 метра ограничили из-за ремонта путепровода через железную дорогу «Москва-Владивосток» с 20 мая 2021 года.

Сейчас ремонтные работы на объекте продолжаются, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

ФКУ Упрдор «Енисей» просит участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать опасных маневров.

При возникновении нештатных ситуаций на дороге необходимо обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Енисей» по телефону (391) 2 650 112.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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