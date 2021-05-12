В Красноярском крае перекроют участок трассы Р-255 «Сибирь»

В Красноярском крае временно закрывают движение на 935-м км трассы Р-255 «Сибирь». Запрет временный и будет действовать для всех видов транспорта. Информацию сообщили ФКУ Упрдор «Енисей».

Эта мера связан с тем, что на этом участке будут заменять балки пролетного строения путепровода через ВСЖД.

Движение будет закрыто с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00 местного времени, сообщили в ФКУ Упрдор «Енисей».

В дорожном агентстве напомнили водителям, что маршруты поездок необходимо планировать заранее.

При возникновении нештатных ситуаций на дороге необходимо обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Енисей» по телефону +7(391)2-650-112.