На федеральных трассах в Красноярском крае ликвидировали 13 опасных участков

Дороги Красноярского края становятся безопаснее: в 2020 году на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» зафиксировано 350 ДТП, это на 8% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Енисей», в 2020 году на территории края дорожники обновили более 109 км трасс и ликвидировали тринадцать аварийно-опасных участков, выявленных годом ранее.

Дорожники установили освещение, комплексы автоматической фиксации нарушений, дорожные знаки, а также нанесли разметку со структурной поверхностью. В частности, искусственное электроосвещение оборудовали дорогу, проходящую через поселок Малиновка, город Уяр, а также на выезде из Ачинска. На федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» всего установили 413 дорожных знаков, из них 42 импульсных, в том числе и на опасном повороте вблизи деревни Сухая Емельяновского района.

В результате этих мероприятий снизилось не только количество дорожно-транспортных происшествий, но и жертв ДТП.

В 2021 году дорожники планируют ликвидировать еще восемь опасных участков в Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Манском, Уярском районах.