Капремонт трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае закончен

Как сообщает ФКУ Упрдор «Енисей», три участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Ачинском, Боготольском и Козульском районах общей протяженностью 35 километров приняты в эксплуатацию.

Работы по капитальному ремонту на всех объектах стартовали в 2018 году. Специалисты выполнили устройство конструктивных слоев дорожной одежды, заменили водопропускные трубы, укрепили обочины и кюветы, привели в порядок пересечения и съезды, в том числе съезд к железнодорожной станции «Вагино».

В пределах водоохраной зоны реки Чулым и озера Старица устроили очистные сооружения для фильтрации сточных вод.

Обновили и инфраструктуру для пассажиров, пользующихся общественным транспортом. Вблизи деревень Владимировка, Нагорново и села Белый Яр установили новые автопавильоны со скамейками и урнами, проложили тротуары к посадочным площадкам, а также организовали нерегулируемые пешеходные переходы.