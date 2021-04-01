Два участка трассы «Сибирь» в Красноярском крае станут четырехполосными

По планам дорожников это случиться уже в следующем году. Сейчас на этих участках идут работы. Не исключено, что объекты сдадут раньше заявленного срока.

Первым таким участком станет объездная дорога вокруг Канска — 1045 — 1061 км трассы Р-255 «Сибирь». Как рассказали в Росавтодоре, сейчас здесь уже установлены опоры моста через реку Кан, водопропускные трубы, собраны три пролета, укреплено русло и практически завершено обустройство земляного полотна.

Появление южного транспортного обхода позволит вывести транзитный транспорт — а это более 3 тысяч грузовых автомобилей в сутки — за пределы городской черты, что повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую обстановку», — говорит начальник ФКУ Упрдор «Енисей» Андрей Андреев.

Второй участок — это развязка в районе Дрокинской горы (807 ‒ 812 км трассы Р-255 «Сибирь»). Сейчас здесь завершены археологические работы и на 90% закончена установка буронабивных свай для путепровода. Следующий этап — обустройству переходно-скоростных полос объездной дороги.

Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Но, по крайней мере, по второму из них это может произойти раньше.