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Два участка трассы «Сибирь» в Красноярском крае станут четырехполосными

Два участка трассы «Сибирь» в Красноярском крае станут четырехполосными
Иллюстрация: Росавтодор

По планам дорожников это случиться уже в следующем году. Сейчас на этих участках идут работы. Не исключено, что объекты сдадут раньше заявленного срока.

#НОВОСТИ
Первым таким участком станет объездная дорога вокруг Канска — 1045 — 1061 км трассы Р-255 «Сибирь». Как рассказали в Росавтодоре, сейчас здесь уже установлены опоры моста через реку Кан, водопропускные трубы, собраны три пролета, укреплено русло и практически завершено обустройство земляного полотна.
Два участка трассы «Сибирь» в Красноярском крае станут четырехполосными 1
Появление южного транспортного обхода позволит вывести транзитный транспорт — а это более 3 тысяч грузовых автомобилей в сутки — за пределы городской черты, что повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую обстановку», — говорит начальник ФКУ Упрдор «Енисей» Андрей Андреев.
Второй участок — это развязка в районе Дрокинской горы (807 ‒ 812 км трассы Р-255 «Сибирь»). Сейчас здесь завершены археологические работы и на 90% закончена установка буронабивных свай для путепровода. Следующий этап — обустройству переходно-скоростных полос объездной дороги.
Два участка трассы «Сибирь» в Красноярском крае станут четырехполосными 2
 
Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Но, по крайней мере, по второму из них это может произойти раньше.
В ближайшее время ФКУ Упрдор „Енисей“ выйдет с предложением о досрочном вводе объекта, и мы рассмотрим возможность соответствующего финансирования», — говорят в Росавтодоре.
Автор: Евгений Волошинский
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