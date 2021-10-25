В Норильске стартует беспрецедентный по масштабам проект реновации

Представителям строительной отрасли региона презентовали проект готовящейся реновации Норильска в формате роуд-шоу. Рассказываем подробности.

Такой масштабной социально-экономической перезагрузки Норильска еще не было. По сути, речь идет о строительстве новой северной столицы края. Все происходит на наших глазах, и события развиваются достаточно быстро.

О формировании и предстоящей реализации плана комплексного социально-экономического развития Норильска было заявлено в начале 2021 года, когда министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания «Норникель», правительство Красноярского края и город Норильск подписали новое четырехстороннее соглашение. Уже сейчас процесс согласований завершается. План сверстан и готов к претворению. И поскольку реновация Норильска вышла на старт, на роуд-шоу в формате подробной презентации программы по этапам пригласили игроков строительного рынка региона. Участие в проекте краевых строительных компаний — один из приоритетных моментов большого плана действий.

О масштабах грядущих преобразований заполярного города лучше всего говорят цифры. Совокупный объем инвестиций, предусмотренный четырехсторонним соглашением, — 120 млрд рублей. Основную нагрузку берет на себя градообразующее предприятие «Норникель» — более 81 млрд рублей, 24 млрд — доля федерального бюджета, 14,8 млрд — средства консолидированного бюджета края. Инвестиционные транши рассчитаны до 2035 года.

Важный момент: созданию комплексного плана социально-экономического развития Северной столицы предшествовало широкое обсуждение грядущих преобразований с жителями Норильска.

Проводились многочисленные опросы населения, в которых приняли участие более 4 тыс. человек. В итоге была сформирована огромная база пожеланий горожан. Потом пожелания согласовывались с мнением экспертов из разных городов — строителей, архитекторов. Так и родился большой комплексный план по развитию Норильска до 2035 года, — рассказывает Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов.

В итоге определились ключевые направления плана:

ликвидация аварийного и ветхого жилья;

строительство новых и реконструкция действующих домов;

термостабилизация грунтов;

строительство и ремонт социальных объектов;

обновление коммунальной и инженерной инфраструктуры.

План разбит на две части: краткосрочная перспектива на 2021-24 годы и дальнесрочная на 2025-35 годы. Основная часть инвестиций приходится на второй период. Запланированные объемы работ — мощный импульс для развития строительной отрасли региона. Придется и сносить, и строить, причем в непростых условиях Крайнего севера.

Что будет построено

Итак, подробности. Планируется снести 45 домов и построить более 80. Основной акцент делается на два района, Талнах и Оганер. В Центральном районе возведут только 2 девятиэтажных дома на 184 квартиры. Они строятся на средства «Норникеля» и будут сданы к концу 2024 года. Сумма инвестиций составляет 1,96 млрд рублей. Гораздо больший объем нового жилого фонда запланирован в Талнахе. Рудники в его окрестностях — основная сырьевая база Заполярного филиала компании. В самом районе живут более 47 тыс. человек. Необходимо снести 10 ветхих домов (3,29 млрд) и построить 31 новый дом малой и средней этажности (9,01 млрд).

Кардинально изменится и Оганер. Район стал пионером большой реновации Норильска. В апреле этого года здесь снесли 10 недостроев советской эпохи. Именно в Оганере планировали реализовать эксперимент по «новейшему строительству в условиях вечной мерзлоты» и заселить 100 тыс. человек, но в 90-х проект остановился. Сейчас население Оганера 7 тыс. До 2024 года здесь возведут 3 новых дома (1,47 млрд), затем до 2035 года 32 дома (48,03 млрд).

Норильск — город с богатой историей и собственным узнаваемым архитектурным обликом. Поэтому одной из важных составлявших программы реновации является сохранение «исторического лица» города. Дома в стиле «советского ампира» будут бережно реконструированы. Даже строительство новой гимназии на месте самой первой городской школы планируют в стиле архитектуры 50-х годов, с повторением фасада оригинала.

Разумеется, реновация — это не только снос ветхих домов и строительство новых жилых комплексов, но и развитие социальной инфраструктуры. Будут построены школа на 1100 человек в Центральном районе, два детских сада в Оганере и Кайеркане, поликлиника в Талнахе на 1000 посещений в смену. На всех объектах предусмотрено благоустройство прилегающих территорий. Помимо этого, в Норильске обещают сделать девять общественных пространств.

Масштабные преобразования ждут ЖКХ города. В планах — термостабилизация грунтов под 51 МКД, а также реконструкция и капремонт свыше 650 км сетей коллекторного хозяйства и 250 км электрических сетей.

Из-за малоснежных зим и аномальной (для заполярья) жары летом река Норильская стала мелеть. Потому в план заложено строительство гидротехнического сооружения для глубокого забора воды, его смета — 12 млрд рублей, включая ПСД.

Третий пункт программы — переселение жителей Норильска и Дудинки на юг края и в южные регионы России. Уже до 2024 года переехать смогут 1860 семей. На это заложено 4,5 млрд рублей на ближайшие три года.

Синергетический эффект

Для того, чтобы программа реновации Норильска воплотилась в жизнь, нужны существенные кадровые и технические ресурсы. Предстоит одна из масштабнейших в новейшей истории края строек. Такие проекты имеют громадный синергетический эффект. Помимо застройщиков, понадобятся производители стройматериалов и стройтехники. Большая нагрузка ляжет на транспортные компании. По сути, бизнес края получил беспрецедентную оферту.

Это определенный вызов и для «Норникеля», и для города, и для края. Краевая власть заинтересована, чтобы реализация планов состоялась в запланированные сроки. А лучше, чтобы в них принимали участие краевые компании-подрядчики. Для нас важны вопросы региональной кооперации», — подчеркнул Николай Зуев, зампредседателя правительства Красноярского края.

Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов, отметил, что для реализации задуманного вопрос выбора подрядчиков особенно важен:

Необходимо выбрать ответственных, надежных партнеров для воплощения стоящих перед нами глобальных задач, которые бы добросовестно и в срок воплотили запланированные проекты. Рассчитываем найти таких подрядчиков среди красноярских строительных и промышленных организаций, которые имеют представление о работе в непростых климатических и логистических условиях севера. Ведь реализация масштабного плана развития Норильска подарит северной столице новый облик, ее жителям — комфорт, а участникам реновации — бесценный опыт и ведущее положение на рынке».

Именно поэтому, помимо открывающихся перспектив, на роуд-шоу обсуждалась и проблематика строительства на Крайнем Севере.

В Норильске нет строительной индустрии. Все материалы нужно везти в короткий период навигации. Людей, которых придется приглашать на работу, нужно размещать и кормить. Сам по себе проект масштабный, объемы серьезные. Чтобы не было сбоев в процессе реализации, нужно договариваться заранее и на берегу», — предупредил Сергей Козупица, зампредседателя правительства Красноярского края.

Действительно, логистика — ключевой фактор реализации большой программы реновации. Доставлять материалы, технику и прочие необходимые грузы в Норильск можно только по воде. Именно поэтому Енисейское речное пароходство, которое входит в структуру «Норникеля», становится важным участником процесса. По словам представителей компании «Норникель», на ближайшие годы уже зафрахтован весь грузовой флот, способный ходить по северным морям. Также рассматривается возможность создания Единой логистической службы, что поможет снизить энтропию в короткий период навигации и поставить прохождение строительных грузов в особый приоритет. Обсуждается и вопрос о возрождении «на северах» заводов железобетонных конструкций и прочих производств, создание которых будет экономически оправдано в данных условиях.

Компания «Норникель» и власти Норильска пообещали застройщикам помощь и привилегии в период вхождения компаний в программу реновации. Например, предоставление гостиничных мест для размещения сотрудников в первый год работы. Предполагается, что за этот срок подрядчики успеют построить временные городки для своих работников, при этом доставка строительных материалов и расходы на строительство по заранее согласованным сметам будут оплачены главными интересантами.

P.S. В 1921 году во время экспедиции Урванцева была построена деревянная изба, считающаяся первым домом Норильска. В конце 1940-х годов началось проектирование, а в 1951 году — строительство города на восточном берегу озера Долгого. В 2021 году, по сути, принято решение о строительстве нового Норильска — современного, комфортного, настоящей столицы российской Арктики. Норильск ждет большое преображение, а экономику региона — новый вызов и новые возможности роста для каскада отраслей. Красноярский край в который раз вновь становится Большой стройкой в масштабах страны.