В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747
Александр Усс, губернатор края, предложил ГК «Волга-Днепр» построить в аэропорту Красноярска ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта широкофюзеляжных самолетов Boeing-747.
По словам г-на Усса, обоснованием реализации проекта способствует географическое расположение и развитая логистическая инфраструктура аэропорта.
Совместно созданный Центр компетенций поможет оперативно готовить кадры для комплекса», – заявил губернатор.
Летом в рамках ПМЭФ представители администрации Красноярского края и ГК «Волга-Днепр» заключили соглашение о развитии межрегиональных и международных перевозок грузов.
Экономический эффект от реализации соглашения составляет по оценкам экспертов 267 млн рублей.
В рамках соглашения планируется открытие в аэропорту «Емельяново» мест международного почтового обмена, грузовой таможни и почтового таможенного поста.
В 2020 году аэропорт «Красноярск» сообщал, что якорный грузовой авиаперевозчик ГК «Волга-Днепр» увеличил в сентябре 2021 года грузооборот до 1,5 тыс. тонн по отношению к сентябрю 2020 года (+ 33%).
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