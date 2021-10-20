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В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747

В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747
Иллюстрация: aex.ru

Александр Усс, губернатор края, предложил ГК «Волга-Днепр» построить в аэропорту Красноярска ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта широкофюзеляжных самолетов Boeing-747.

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По словам г-на Усса, обоснованием реализации проекта способствует географическое расположение и развитая логистическая инфраструктура аэропорта.

Совместно созданный Центр компетенций поможет оперативно готовить кадры для комплекса», – заявил губернатор.

Летом в рамках ПМЭФ представители администрации Красноярского края и ГК «Волга-Днепр» заключили соглашение о развитии межрегиональных и международных перевозок грузов.

Экономический эффект от реализации соглашения составляет по оценкам экспертов 267 млн рублей.

В рамках соглашения планируется открытие в аэропорту «Емельяново» мест международного почтового обмена, грузовой таможни и почтового таможенного поста.

В 2020 году аэропорт «Красноярск» сообщал, что якорный грузовой авиаперевозчик ГК «Волга-Днепр» увеличил в сентябре 2021 года грузооборот до 1,5 тыс. тонн по отношению к сентябрю 2020 года (+ 33%).

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Автор: Петр Савельев
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