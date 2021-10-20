В аэропорту «Красноярск» планируется комплекс для техобслуживания Boeing-747

По словам г-на Усса, обоснованием реализации проекта способствует географическое расположение и развитая логистическая инфраструктура аэропорта.

Летом в рамках ПМЭФ представители администрации Красноярского края и ГК «Волга-Днепр» заключили соглашение о развитии межрегиональных и международных перевозок грузов.

Экономический эффект от реализации соглашения составляет по оценкам экспертов 267 млн рублей.

В рамках соглашения планируется открытие в аэропорту «Емельяново» мест международного почтового обмена, грузовой таможни и почтового таможенного поста.

В 2020 году аэропорт «Красноярск» сообщал, что якорный грузовой авиаперевозчик ГК «Волга-Днепр» увеличил в сентябре 2021 года грузооборот до 1,5 тыс. тонн по отношению к сентябрю 2020 года (+ 33%).

Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос в 1,5 раза По многим показателям сентябрь 2021 года опередил 2020-й. А вот рекордный август перебить не удалось. По грузам картина во многом похожая, хоть динамика и менее ощутима. Новости ДК Красноярск

В Хатанге построили новый аэровокзал Прежний проработал здесь почти 70 лет. На строительство нового потратили три года и 90 млн рублей. Принадлежать он будет госкомпании «Аэропорты Красноярья». Новости ДК Красноярск

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Ереван Национальный перевозчик поставил в зимнее расписание прямые перелеты из Красноярска в Ереван (Армения) и Тамчы (Киргизия, Иссык-Куль), они будут выполняться два раза в неделю. Новости ДК Красноярск