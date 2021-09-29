Двухмиллионным пассажиром аэропорта Красноярск стал юрист

Сегодня в аэропорту торжественно встретили юбилейного, двухмиллионного пассажира с начала 2021 года. Им оказался юрист Александр Попов, вылетавший из Красноярска в Иркутск рейсом SU2892.

В аэропорту отмечают, что не случайно юбилейным пассажиром стал клиент авиакомпании «Аэрофлот»: красноярский аэропорт стал для национального перевозчика вторым «домашним» портом в России. Летом из красноярского авиахаба открылись полеты в Иркутск, Сочи, Симферополь, Благовещенск, Краснодар, Санкт-Петербург. Осенью авиакомпания планирует начать полёты из Красноярска в Новосибирск, Тюмень и страны СНГ.

Для каждого аэропорта юбилейный пассажир – важная отметка. Мы приложили много усилий, чтобы достичь этот показатель в текущем году, ведь большинство международных направлений, как и прежде, остаются закрытыми. Основной рост пассажиропотока произошел за счет активного развития маршрутной сети внутри России и привлечению новых перевозчиков», - прокомментировал событие заместитель генерального директора по авиационной коммерции международного аэропорта Красноярск Сергей Крупенников.

Двухмиллионный пассажир получил от авиакомпании «Аэрофлот» сертификат на перелет для двоих бизнес-классом, а аэропорт подарил годовой абонемент на обслуживание в бизнес-зале внутренних вылетов и другие памятные подарки.

Я никогда ничего не выигрывал. Лечу в Читу с пересадкой в Иркутске по работе. Опаздываю на рейс, а тут такой сюрприз. Очень хотел бы побывать в Америке, надеюсь, что такой шанс мне представится», - рассказал Александр Попов.

Напомним, в 2018 году двухмиллионным пассажиром аэропорта стал Владислав Федоров, прибывший в командировку рейсом SU 1486 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы. Это событие произошло 3 октября.

По итогам лета-2021 аэропорт Красноярск обслужил почти миллион пассажиров, это на 22,3% больше, чем в допандемийном 2019-м году. Самым насыщенным месяцем стал август, в течение которого услугами аэропорта воспользовались 340668 пассажиров. Более 20% пассажиров – клиенты «Аэрофлота».

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