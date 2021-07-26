Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска
Зимой этого года компания уже запускала полетную программу в эту страну. В летнем расписании аэропорт прибытия останется прежним, а вот день вылета изменится
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Air Belgium вернулся в Красноярск. Транзитом
Авиакомпания начала летать в Азию (и обратно) через красноярский аэропорт весной 2020 года, но из-за пандемии довольно быстро свернула полетную программу
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«Черемшанку» планируют переоборудовать под прием самолетов типа ATR
Два лайнера ATR-72 и пять ATR-42 эксплуатирует краевая авиакомпания «КрасАвиа». Она является базовым перевозчиком аэропорта «Черемшанка». Самолеты появились в парке компании в течение последнего года.
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Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды
Кратный рост по отношению к 2020 году понятен и объясним. Однако число пассажиров, прошедшее через воздушную гавань, превысило и показатели допандемийного 2019-го.
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NordStar запустил дополнительные рейсы из Норильска
Раньше аэропорт северного города не имел права обслуживать рейсы по воскресеньям, но с 1 июля этого года ему разрешили это делать. Этим и решила воспользоваться авиакомпания.