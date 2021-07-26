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Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска

Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска
Иллюстрация: nordwindairlines.ru

Зимой этого года компания уже запускала полетную программу в эту страну. В летнем расписании аэропорт прибытия останется прежним, а вот день вылета изменится

#НОВОСТИ
Авикомпания Nordwind снова будет летать из Красноярска в Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Полеты будут проходить на регулярной основе. Конечной точной станет аэропорт города Ош. Вылет туда — в пятницу. Обратно в субботу. Стоимость билетов в Киргизию начинается от 4 997 рублей, а обратно — от 21 тысячи рублей.
 
В январе 2021 года Nordwind уже вводил в свое расписание полеты из Красноярска в Киргизию (опять же в Ош). Правда, вылет туда был по субботам.
 
Судя по расписанию полетов на сайте красноярского аэропорта, сейчас из него в Ош также летают Avia Traffic Company, Pegas Fly, S7 и «Уральские авиалинии».
 
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Автор: Евгений Волошинский
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