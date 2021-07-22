«Черемшанку» планируют переоборудовать под прием самолетов типа ATR

Два лайнера ATR-72 и пять ATR-42 эксплуатирует краевая авиакомпания «КрасАвиа». Она является базовым перевозчиком аэропорта «Черемшанка». Самолеты появились в парке компании в течение последнего года.

Сейчас аэропорт «Черемшанка» не может принимать самолеты такого типа, он рассчитан на прием L-410, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-32, Ан-74, Як-40 и более лёгкие воздушных судов, а также вертолетов. Как заявил «Интерфаксу» заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин, правительство края рассматривает возможность адаптации аэропорта под работу с новыми типами самолетов.

Для того чтобы воздушные суда «КрасАвиа» могли оттуда выполнять полеты, необходимо приобрести машины противообледенительной обработки этих воздушных судов, другие виды аэродромного спецтранспорта, провести дополнительные мероприятия по обеспечению инфраструктуры. Сейчас мы прорабатываем варианты реализации данных мероприятий», - цитирует Зотина агентство.

Если решение будет принято, то все необходимые закупки и работы можно будет провести в течение года.

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