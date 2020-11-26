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Красноярцы смогут летать по восьми субсидируемым маршрутам

Красноярцы смогут летать по восьми субсидируемым маршрутам
Иллюстрация: pixabay.com

Росавиация утвердила список маршрутов по программе субсидирования воздушных перевозок на 2021 год. Всего по стране таких маршрутов будет 266, рейсы по ним будет выполнять 21 авиакомпания.

#НОВОСТИ

Из Красноярска можно улететь по восемь направлениям. В Абакан, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк будет летать государственная авиакомпания Красноярского края «КрасАвиа» на самолетах Ан-24, Ан-26, L410. ИрАэро выполнит рейсы в Талакан, Улан-Удэ и Читу на Суперджете, ЮВТ Аэро на Bombardier CRJ200 полетит в Челябинск. Также субсидируемый рейс до Челябинска будет выполнять из Норильска авиакомпания Red Wings на Суперджете.

Кроме этих маршрутов красноярские авиакомпании получили право выполнять субсидируемые рейсы Братск-Чита (Nordstar на самолете ATR 42) и Кызыл-Абакан, Ленск-Усть-Кут, Нижнеангарск-Братск («КрасАвиа»).

Для выполнения программы 2021-го года из федерального бюджета выделено 7,7 млрд рублей. Большую часть маршрутов также будут софинансировать регионы.

 

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