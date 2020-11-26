Красноярцы смогут летать по восьми субсидируемым маршрутам

Росавиация утвердила список маршрутов по программе субсидирования воздушных перевозок на 2021 год. Всего по стране таких маршрутов будет 266, рейсы по ним будет выполнять 21 авиакомпания.

Из Красноярска можно улететь по восемь направлениям. В Абакан, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк будет летать государственная авиакомпания Красноярского края «КрасАвиа» на самолетах Ан-24, Ан-26, L410. ИрАэро выполнит рейсы в Талакан, Улан-Удэ и Читу на Суперджете, ЮВТ Аэро на Bombardier CRJ200 полетит в Челябинск. Также субсидируемый рейс до Челябинска будет выполнять из Норильска авиакомпания Red Wings на Суперджете.

Кроме этих маршрутов красноярские авиакомпании получили право выполнять субсидируемые рейсы Братск-Чита (Nordstar на самолете ATR 42) и Кызыл-Абакан, Ленск-Усть-Кут, Нижнеангарск-Братск («КрасАвиа»).

Для выполнения программы 2021-го года из федерального бюджета выделено 7,7 млрд рублей. Большую часть маршрутов также будут софинансировать регионы.