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NordStar полетит из Красноярска в Иркутск и Ханты-Мансийск

NordStar полетит из Красноярска в Иркутск и Ханты-Мансийск
Иллюстрация: nordstar.ru

Полетные программы начнут действовать в следующем году. Однако билеты можно купить уже сейчас. Теперь авиакомпания будет летать по 18 региональным направлениям.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Иркутск и Ханты-Мансийск. Информация об этом размещена на сайте предприятия.
 
Первый рейс на Иркутск вылетит 9 января 2021 года. Полеты будут совершаться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. В Ханты-Мансийск и обратно можно будет улететь с 14 января — по понедельникам и четвергам.
 
Ранее сообщалось, что с 3 января следующего года NordStar будет летать в Нижневартовск. Однако в последнем сообщении компании указана другая дата начала этих полетов — 10 января. Оперативно связаться с компанией и прояснить ситуацию, не удалось.
 
Помимо указанных направлений зимой 21 года NordStar продолжит летать еще по 15 региональным направлениям. Из Красноярска можно будет улететь в Томск, Сургут, Братск, Кызыл, Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Ванавару, Байкит, Туру, Туруханск, Игарку, Мирный; из Кызыла — в Иркутск и Новосибирск; из Братска — в Читу.
 
На все эти направления поставлены самолеты ATR 42-500.
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