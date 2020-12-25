NordStar полетит из Красноярска в Иркутск и Ханты-Мансийск

Полетные программы начнут действовать в следующем году. Однако билеты можно купить уже сейчас. Теперь авиакомпания будет летать по 18 региональным направлениям.

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Иркутск и Ханты-Мансийск. Информация об этом размещена на сайте предприятия.

Первый рейс на Иркутск вылетит 9 января 2021 года. Полеты будут совершаться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. В Ханты-Мансийск и обратно можно будет улететь с 14 января — по понедельникам и четвергам.

Ранее сообщалось , что с 3 января следующего года NordStar будет летать в Нижневартовск. Однако в последнем сообщении компании указана другая дата начала этих полетов — 10 января. Оперативно связаться с компанией и прояснить ситуацию, не удалось.

Помимо указанных направлений зимой 21 года NordStar продолжит летать еще по 15 региональным направлениям. Из Красноярска можно будет улететь в Томск, Сургут, Братск, Кызыл, Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Ванавару, Байкит, Туру, Туруханск, Игарку, Мирный; из Кызыла — в Иркутск и Новосибирск; из Братска — в Читу.

На все эти направления поставлены самолеты ATR 42-500.