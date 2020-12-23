Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
75,34
92,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

NordStar начинает летать из Красноярска в Нижневартовск

NordStar начинает летать из Красноярска в Нижневартовск
Иллюстрация: nordstar.ru

Первый рейс по этому маршруту назначен на 3 января 2021 года, полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете ATR-42. Сейчас в Нижневартовск из Красноярска летает только Utair.

#НОВОСТИ

Вылеты назначены на четверг и воскресенье, в будний день в 7.35, в выходной – в 9.45, время в пути – три часа.

Нижневартовск – второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа, один их крупнейших центров нефтяной промышленности России и второй по пассажиропотоку аэропорт Югры после Ханты-Мансийска. По данным за 2019 год аэропорт обслужил почти 750 тысяч пассажиров.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на КопыловаТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на Копылова
  • Красноярск ожидают морозы до –34 градусов в конце следующей неделиКрасноярск ожидают морозы до –34 градусов в конце следующей недели
  • Предпринимателям Красноярского края добавят налоговых преференцийПредпринимателям Красноярского края добавят налоговых преференций
  • Сергей Ерёмин назначил себе еще одного первого замаСергей Ерёмин назначил себе еще одного первого зама
  • Еще один: Пригожин подал иск к Навальному о защите чести и достоинстваЕще один: Пригожин подал иск к Навальному о защите чести и достоинства
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.