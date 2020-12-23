NordStar начинает летать из Красноярска в Нижневартовск

Первый рейс по этому маршруту назначен на 3 января 2021 года, полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете ATR-42. Сейчас в Нижневартовск из Красноярска летает только Utair.

Вылеты назначены на четверг и воскресенье, в будний день в 7.35, в выходной – в 9.45, время в пути – три часа.

Нижневартовск – второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа, один их крупнейших центров нефтяной промышленности России и второй по пассажиропотоку аэропорт Югры после Ханты-Мансийска. По данным за 2019 год аэропорт обслужил почти 750 тысяч пассажиров.