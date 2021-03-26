«КрасАвиа» полетит из Красноярска в еще три сибирских города

Новые полетные программы уже начали действовать и проработают все лето и начало осени. Воздушные суда компании по новым направлениям будут летать будут два раза в неделю по очень приятным ценам.

Самолеты авиакомпании «КрасАвиа» начнут летать из Красноярска в Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Об это сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Полеты в Кемерово будут совершать по понедельникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 1 500 рублей.

В Новокузнецк можно будет отправиться по понедельникам и пятницам (в марте), четвергам и воскресеньям (в апреле)., четвергам (в мае), четвергам и воскресеньям (с июня по октябрь). Цена билетов: от 2 000 рублей.

За такую же цену по вторникам и субботам с марта по июнь, с июля по август по вторникам и четвергам, а с сентября по октябрь по вторникам и субботам можно будет улететь в Барнаул.

На двух последних направлениях предусмотрен особый тариф — молодежный — для людей младше 23 лет. Для них стоимость билетов на эти рейсы будет составлять 1 500 рублей.

Все рейсы будут выполняться самолетах ATR 72-500.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании или аэропорта Красноярск.