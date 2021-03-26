Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.03
76,17
89,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«КрасАвиа» полетит из Красноярска в еще три сибирских города

«КрасАвиа» полетит из Красноярска в еще три сибирских города
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Новые полетные программы уже начали действовать и проработают все лето и начало осени. Воздушные суда компании по новым направлениям будут летать будут два раза в неделю по очень приятным ценам.

#НОВОСТИ
Самолеты авиакомпании «КрасАвиа» начнут летать из Красноярска в Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Об это сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
 
Полеты в Кемерово будут совершать по понедельникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 1 500 рублей.
 
В Новокузнецк можно будет отправиться по понедельникам и пятницам (в марте), четвергам и воскресеньям (в апреле)., четвергам (в мае), четвергам и воскресеньям (с июня по октябрь). Цена билетов: от 2 000 рублей.
 
За такую же цену по вторникам и субботам с марта по июнь, с июля по август по вторникам и четвергам, а с сентября по октябрь по вторникам и субботам можно будет улететь в Барнаул.
 
На двух последних направлениях предусмотрен особый тариф — молодежный — для людей младше 23 лет. Для них стоимость билетов на эти рейсы будет составлять 1 500 рублей.
 
Все рейсы будут выполняться самолетах ATR 72-500.
 
Купить билеты можно на сайте авиакомпании или аэропорта Красноярск.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в ходе ремонта дороги снесли 22 павильонаВ Красноярске в ходе ремонта дороги снесли 22 павильона
  • Красноярск теряет 10-рублевую купюруКрасноярск теряет 10-рублевую купюру
  • «Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь«Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь
  • Рестораторам на проспекте Мира в Красноярске предлагают прирасти уличным форматомРестораторам на проспекте Мира в Красноярске предлагают прирасти уличным форматом
  • В Красноярском крае снизился спрос на новые автомобилиВ Красноярском крае снизился спрос на новые автомобили
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.