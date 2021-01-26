Две авиакомпании полетят из Красноярска в Киргизию

Теперь в эту страну можно будет улететь четырьмя рейсами, но не ежедневно. Причем, пока заявлено, что полетные программы будут действовать только до конца марта.

Авиакомпании S7 Airlines и Nordwind объявили о начале полетов из Красноярска в Киргизию. Об этом рассказали в аэропорту Красноярск.

Первая из них будет летать в Бишкек и Ош по средам. Вторая же — только в Ош и по субботам.

Стартуют полетные программы 23 января (Nordwind) и 2-3 февраля (S7). Сейчас же в Киргизию (в Бишкек и Ош) из Красноярска можно улететь лишь «Уральскими авиалиниями».

Судя по данным на сайте аэропорта, скоро на это направление встанет киргизская авиакомпания «Авиа Траффик Компани». Летать она будет также в Бишкек (с 2 февраля) и Ош (с 7 февраля).

Все эти полетные программы будут свернуты в конце марта.