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Две авиакомпании полетят из Красноярска в Киргизию

Две авиакомпании полетят из Красноярска в Киргизию
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Теперь в эту страну можно будет улететь четырьмя рейсами, но не ежедневно. Причем, пока заявлено, что полетные программы будут действовать только до конца марта.

#НОВОСТИ
Авиакомпании S7 Airlines и Nordwind объявили о начале полетов из Красноярска в Киргизию. Об этом рассказали в аэропорту Красноярск.
Первая из них будет летать в Бишкек и Ош по средам. Вторая же — только в Ош и по субботам.
 
Стартуют полетные программы 23 января (Nordwind) и 2-3 февраля (S7). Сейчас же в Киргизию (в Бишкек и Ош) из Красноярска можно улететь лишь «Уральскими авиалиниями».
 
Судя по данным на сайте аэропорта, скоро на это направление встанет киргизская авиакомпания «Авиа Траффик Компани». Летать она будет также в Бишкек (с 2 февраля) и Ош (с 7 февраля).
 
Все эти полетные программы будут свернуты в конце марта.
Автор: Евгений Волошинский
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