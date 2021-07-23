Air Belgium вернулся в Красноярск. Транзитом
Авиакомпания начала летать в Азию (и обратно) через красноярский аэропорт весной 2020 года, но из-за пандемии довольно быстро свернула полетную программу
Авиакомпания Air Belgium возобновила транзитные рейсы через аэропорт Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
DK.RU авиаторы рассказали, что бельгийцы начали летать через Красноярск в марте 2020 года, но в августе полеты прекратились из-за пандемии коронавируса. За этот срок красноярский аэропорт успел принять и обслужить 38 рейсов компании.
Первый борт восстановленной программы летел из Китая в Бельгию.
В Красноярске он приземлился на заправку и загрузку еды для экипажа», — рассказали в аэропорту.
Как часто компания планирует летать через Красноярск в будущем, не известно — у грузовых перевозчиков нет четкого расписания, как у пассажирских.
Напомним, что в июне 2021 года через аэропорт Красноярска прошло 1 831 тонна груза, что превосходит даже показатели допандемийного 2019-го.
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