Air Belgium вернулся в Красноярск. Транзитом

Авиакомпания начала летать в Азию (и обратно) через красноярский аэропорт весной 2020 года, но из-за пандемии довольно быстро свернула полетную программу

Авиакомпания Air Belgium возобновила транзитные рейсы через аэропорт Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

DK.RU авиаторы рассказали, что бельгийцы начали летать через Красноярск в марте 2020 года, но в августе полеты прекратились из-за пандемии коронавируса. За этот срок красноярский аэропорт успел принять и обслужить 38 рейсов компании.

Первый борт восстановленной программы летел из Китая в Бельгию.

В Красноярске он приземлился на заправку и загрузку еды для экипажа», — рассказали в аэропорту.

Как часто компания планирует летать через Красноярск в будущем, не известно — у грузовых перевозчиков нет четкого расписания, как у пассажирских.

Напомним, что в июне 2021 года через аэропорт Красноярска прошло 1 831 тонна груза, что превосходит даже показатели допандемийного 2019-го.

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