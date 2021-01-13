Особая экономическая зона в аэропорту Красноярска может появиться в начале 2022 года

Создание ОЭЗ в аэропорту является часть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В настоящее время правительство Красноярского края готовит соответствующую заявку.

Она будет подана в Минэкономразвития до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

Планируется, что в начале 2022 года такое решение будет принято. Согласие на участие в ОЭЗ высказала авиакомпания AirBridgeCargo», - цитирует агентство пресс-службу правительства края.

Напомним, что на первом в новом году заседании регионального правительства губернатор края Александр Усс отметил достижения «большой» экономики и ход реализации КИП «Енисейская Сибирь», многие проекты которого стартовали именно в 2020 году — по данным министерства экономики и регионального развития это 12 проектов из 32, внесенных в программу развития.

В мае 2020 года Корпорация развития Енисейской Сибири сообщила, что проект создания на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка международного грузового хаба вошел в подготовительную фазу. Одним из участников проекта стала группа компаний «Волга-Днепр», в структуру которой входит грузовой перевозчик AirBrigeCargo. Хаб должен сделать Красноярский край транзитной точкой международной торговли и центром производства продукции с высокой добавленной стоимостью, включив его в глобальные транспортные цепочки. Для стимулирования проекта и развития логистической инфраструктуры необходимо присвоить территории вокруг аэропорта статус особой экономической зоны (ОЭЗ).

Первое соглашение о строительстве грузового авиахаба в Красноярске было подписано в рамках Красноярского экономического форума еще в 2013 году. Тогда в нем собирались участвовать компания «Аэропорты Регионов» и «Интерпорт». Сегодняшний проект презентовали также в рамках КЭФа, но пять лет спустя — 2018-м.